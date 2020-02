Kris Jenner parle de «Rise and Shine», «Kourtney Quitting and More on Ellen»

Kris Jenner est un livre ouvert (la plupart du temps) dans sa vie, ainsi qu’une femme d’affaires et une maman avisées. Donc, même parler franchement de sa célèbre famille faisait partie d’une brillante stratégie marketing pour la prochaine 18e saison de “L’incroyable famille Kardashian,” droite?

Bien sûr que ça l’était. Si jamais vous avez des raisons de douter que l’esprit de Kris fonctionne toujours, ne cherchez pas plus loin que “Rise and Shine”.

Même Ellen Degeneres – qui n’a jamais rencontré une opportunité de marketing qu’elle n’a pas utilisée – s’est émerveillé de la rapidité avec laquelle Kris a capitalisé sur le moment viral qui découlait simplement de manière organique d’une longue vidéo Kylie filmé pour montrer à ses fans son nouvel espace d’affaires. Une chanson de trois mots pour sa fille Stormi était tout ce qu’il fallait pour faire vibrer Internet, et c’est tout ce qu’il fallait pour Kris.

“Je veux dire, cela parle de lui-même”, a déclaré Kris à propos du moment viral. “C’était vraiment incroyable, l’attention que nous avons eue de cela. Donc à la fin de la journée, je me suis dit:” Imprimons des t-shirts, vous savez? Pourquoi pas. C’est si facile. “”

Elle a également rapidement indiqué ces trois notes comme un contrepoint à l’argument selon lequel les stars de “Keeping Up with the Kardashians” n’ont aucun talent.

Et au-delà de sa voix chantante, Kris pense également que l’histoire de Kylie a beaucoup à offrir aux jeunes femmes. “Elle travaille dur et elle semble vraiment savoir ce que veut sa génération”, a déclaré Kris à propos de l’empire cosmétique de sa fille, d’un milliard de dollars. “C’est un tout autre monde avec les médias sociaux et la vente de produits directement aux consommateurs sur Internet.”

Elle est un si bon exemple, aussi, pour d’autres jeunes femmes qui peuvent aller là-bas et gagner cette vie et vraiment y aller “, a-t-elle poursuivi.” Ne prenez pas de réponse et écoutez simplement votre instinct et votre instinct et votre travail difficile.”

Kris a également confirmé Kourtney’s le statut actuel de l’émission, disant à Ellen: “Elle filme à nouveau.” Kourtney avait récemment indiqué qu’elle pourrait en finir avec la série de téléréalité de longue date, même si elle avait gardé plus de sa vie privée privée même pendant le tournage. Cela a conduit au ressentiment de Kim et Khloe qui a estimé qu’ils devaient filmer plus pour compenser le recul de Kourtney.

“Je pense qu’elle avait juste besoin d’une pause. Vous savez comment nous avons tous atteint un point de basculement et elle a frappé un mur et elle était frustrée et elle se sentait sous-estimée et que ses sœurs ne comprenaient pas ses limites”, a expliqué Kris. “Et donc je pense qu’après avoir pris un peu de temps libre, elle a vu la lumière.”

“L’argent”, corrigea Ellen.

“La lumière Kardashian,” essaya Kris.

“L’argent au bout du tunnel”, a répliqué Ellen, doublant ce qu’elle considère comme la véritable incitation de Kourtney, bien qu’elle ait concédé que la famille doit aimer faire le spectacle – “parce que nous pouvons être ensemble toute la journée” – ou ils ne le feraient toujours pas après toutes ces années.

Cela dit, Kris a reconnu être “triste” de voir ses filles se livrer à une véritable altercation physique au cours de la prochaine saison. “Quand vous les voyez se battre, comme si on dirait qu’il y a un coup de poing ou quelque chose comme ça, est-ce que vous, en tant que mère, allez vous arrêter, ou pensez-vous, Oh, les cotes!?” Demanda Ellen.

Kris a dit qu’elle n’était pas là le jour où cela s’est produit, mais elle a dit qu’elle pensait “que c’est ridicule” que ses enfants agiraient toujours comme ils l’ont fait au lycée. “Grandir!” dit-elle.

Plus tard, Ellen a décidé de tester à quel point Kris est un livre ouvert en la faisant simplement remplir les blancs pour des questions très simples, des déclarations comme «Ma fille préférée est [blank]”et” J’aimerais que Kim arrête de publier des photos de [blank]. “

Il y avait seulement un point à travers une douzaine de questions où Ellen l’a appelée, disant: “Tu es une menteuse.” A part ça, Kris avait une réponse à tout.

À un moment donné, après avoir réfléchi à l’une des réponses qu’elle venait de donner, Kris a déclaré: “Je vais devoir déconnecter les téléviseurs de tout le monde demain.”

Eh bien, demain est aujourd’hui, il est donc temps de garder un œil sur le bavardage de Kardashian pour voir ce que sa famille pense de sa franchise.

“Keeping Up with the Kardashians” est en train de filmer sa 19e saison, par Kris, la saison 18 devant être diffusée le 26 mars sur E!

