Kris Jenner réfléchit sur son «plus grand regret» que la famille «a éclaté»

Kris Jenner a révélé plus de détails sur l’affaire qui, selon elle, a détruit son premier mariage et a déchiré sa famille jeudi.

Lors de l’interview inaugurale sur le nouveau podcast de Diane von Furstenberg, “InCharge With DVF,“La momager a réfléchi à l’incident de tricherie qui a entraîné sa séparation de Robert Kardashian Sr. il y a près de 30 ans, et aux difficultés qui ont suivi d’être une mère célibataire pour quatre enfants – Kourtney, Kim, Khloe et Robert Jr.

“Je me suis mariée quand j’étais très, très jeune”, a commencé la femme de 64 ans. “J’ai rencontré Robert à l’âge de 18 ans. Nous sommes sortis ensemble pendant quatre ans, nous nous sommes mariés à 22 ans, tôt ou tard au cours de ma vie quand j’avais la trentaine, j’ai eu une liaison et mon plus grand regret était le fait qu’elle ait rompu ma famille.”

Le couple a été officiellement divorcé en 1991 et les conséquences ont provoqué un stress financier et émotionnel extrême pour Kris.

“Je ne savais pas comment j’allais gagner ma vie. C’était la période la plus effrayante pour être aussi jeune. Je pense que j’avais 32 ans et j’ai eu quatre enfants”, a-t-elle expliqué. “Mon fils avait peut-être un an et c’était effrayant. J’avais vraiment, vraiment peur.”

Ses convictions religieuses l’ont aidée à trouver son chemin, se souvient-elle, “Je me souviens d’un jour me prendre par mes bootstraps. J’ai une foi profonde en Dieu. J’ai juste commencé à prier pour que Dieu me renforce, me donne ce pouvoir, me donne la capacité d’être en charge de ma propre vie. Ce fut mon tour de vraiment grandir. “

Kris avait précédemment révélé des détails sur le scandale de la tricherie dans ses mémoires de 2011, “Kris Jenner … And All Things Kardashian”. Le magnat des affaires a raconté l’histoire de 1989 qu’elle avait eue avec un joueur de football professionnel, qui avait 10 ans de moins qu’elle.

Dans une interview de 2016 avec Bazar de Harper, Kris a divulgué qu’elle regrettait le divorce de Robert, en disant: “J’ai eu une vie merveilleuse et belle avec Robert. Il était juste un homme incroyable. Je souhaite toujours pouvoir appeler Robert en ce moment. C’est une chose de tous les jours.” Robert est décédé d’un cancer de l’œsophage en 2003.

La mère de six enfants a terminé l’interview en disant à l’animatrice Diane que la seule chose dont elle voulait se souvenir était “être une grande maman – et juste être une bonne personne”.

