Kris Jenner, Riverdale Stars et plus tentent de déchiffrer l’argot millénaire

Qui a dit qu’on ne pouvait pas s’amuser à la maison? Tout simplement parce que les célébrités ne sont pas autorisées à visiter Ellen Degeneres sur le tournage de son talk-show ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas s’amuser en vérifiant son “Booth of Internet Wonders”.

À l’intérieur, ils peuvent explorer le monde étrange du jargon millénaire et voir non seulement leurs premiers coups de tête, mais aussi imaginer à quoi ils ressembleraient comme le sexe opposé et même à quoi ils ressembleraient dans 30 ans.

Le tour était accompagné de Chance the Rapper, Kris Jenner, Sarah Hyland, Amanda Seales, KJ Apa et Madeline Petsch. Alors, lequel d’entre eux était totalement dans son moi inversé?

Lorsqu’on leur a demandé s’ils sortaient avec cette personne, qui a répondu: “Oui, je le ferais. Je le ferais, elle est jolie. Elle est vraiment jolie”, avant d’admettre: “C’est ridicule.”

Voici un indice. C’est la même personne qui a vu une photo d’elle-même dans 30 ans et a dit: “Oh, en fait, je n’ai pas l’air trop mal.”

Sarah Hyland, pendant ce temps, jette un œil à sa photo de trois décennies et rit: “J’ai l’impression que c’est moi quand je me réveille le matin. C’est définitivement ce à quoi je ressemble.”

Madeline Petsch a littéralement crié en voyant la sienne apparaître, tandis que Chance the Rapper a demandé: “Oh mon dieu, quel âge pensent-ils que j’ai en ce moment?”

Les moments les plus drôles sont venus quand ils ont tous été présentés avec l’emblématique “And I Oop!” meme. Il n’est pas surprenant que Kris Jenner n’ait aucune idée de ce que c’était – “Est-ce que c’est du caca?” – mais nous avons été un peu surpris d’apprendre que presque personne sur le panneau ne connaissait le mème, ou même semblait familier avec la phrase.

Amanda Seales n’a pas pesé sur celui-ci, et nous pensons qu’elle sait. C’est Chance the Rapper qui a cassé celui-là, après quoi Kris a dit: “Je devrais vraiment mémoriser celui-là”, et Sarah a déclaré: “Les milléniaux sont tellement bizarres.”

Et pourtant, le Pew Research Center dit que les milléniaux sont la génération née entre 1981 et 1996. Fait amusant, Sarah Hyland est née en 1990, ce qui lui donne une tape au milieu. Ce sont ses gens qu’elle appelle bizarres. Vous savez, peut-être qu’elle le pense toujours.

En fait, parmi le panel sélectionné, seuls Kris Jenner et KJ Apa ne sont pas des milléniaux, et KJ ne manque la marque que d’un an. Alors … soit ce n’est pas le jargon millénaire, ou ce sont vraiment des milléniaux déconnectés.

