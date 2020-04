Krista Vernoff révèle pourquoi Alex Karev n’est pas mort dans la saison 16

La sortie d’Alex Karev (Justin Chambers) dans la saison 16 de Grey’s Anatomy avait des fans divisés. Alors que certains téléspectateurs étaient heureux qu’Alex soit parti sans une mort cicatricielle, d’autres auraient préféré voir le personnage mourir que d’abandonner Jo Wilson (Camilla Luddington). Alors pourquoi le chirurgien pédiatrique a-t-il reçu le rejet qu’il a fait? Récemment, la showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, a révélé pourquoi les scénaristes avaient décidé de ne pas tuer Alex.

Comment Alex Karev a-t-il quitté ‘Grey’s Anatomy’?

Justin Chambers incarne Alex Karev dans «Grey’s Anatomy» | Télévision de Mitch Haaseth / Walt Disney via .

Dans Grey’s Anatomy Season 16, Episode 16 – intitulé «Leave a Light On» – Alex laisse des lettres mystérieuses à Jo, Meredith Gray (Ellen Pompeo), Richard Webber (James Pickens Jr.) et Miranda Bailey (Chandra Wilson). À ce stade de la saison, Alex est MIA et tout le monde s’inquiète. Mais selon les lettres, Alex est avec Izzie Stevens (Katherine Heigl) au Kansas avec leurs jumeaux, Alexis et Eli.

Alex révèle qu’il s’est reconnecté avec Izzie lorsqu’il l’a contactée pour le procès de licence médicale de Meredith. Puis, comme dirait Jo, une chose en amena une autre. Au cours de leur appel, Alex a découvert qu’Izzie avait utilisé les embryons qu’elle avait fabriqués lorsqu’elle avait reçu un diagnostic de cancer. Alex choisit donc de rester avec Izzie pour leurs enfants. Il avoue également qu’il est toujours amoureux d’elle.

Finalement, Alex laisse son partage au Grey Sloan Memorial à Jo. Il lui envoie également des papiers de divorce signés. Pendant ce temps, Alex renforce Meredith est sa propre personne et est assez fort pour se débrouiller seul, sans lui.

Krista Vernoff explique pourquoi ‘Grey’s Anatomy’ n’a pas tué Alex Karev

Après la finale de Grey’s Anatomy Season 16 le 9 avril, Deadline a publié une interview avec Vernoff pour discuter du cycle actuel, y compris la sortie massive d’Alex. Et finalement, il semble que la série Shondaland n’ait pas tué Alex parce qu’ils voulaient donner au personnage un meilleur départ qu’une mort hors caméra.

“Je pense qu’il y aurait eu un tollé au moins aussi important si nous avions tué ce personnage hors caméra, et c’était notre choix”, a déclaré Vernoff. “C’était tuer le personnage hors caméra, ou trouver une façon crédible de l’obtenir avec bonheur pour toujours.”

Elle a poursuivi: «Certains fans ont posé la question:« Eh bien, il aurait pu juste être hors écran à Seattle comme April Kepner [Sarah Drew]. “Mais ensuite, vous avez une actrice dans la série qui ne peut pas faire le frisson amusant, sexy et ludique pour lequel nous sommes connus. Ensuite, vous pénalisez les acteurs qui restent dans la série en limitant ce que vous pourriez faire de manière créative avec eux. »

Vernoff a également remercié les fans de Grey’s Anatomy qui ont été déçus par l’épisode. “Je n’ai pas été surprise par la réaction des fans”, a-t-elle déclaré. “Mais je sais que ça aurait été tout aussi colérique si je l’avais tué. C’était comme si, ce sont vos choix, et je me sentais vraiment heureux de ce que nous avons choisi. »

Pourquoi Krista Vernoff a adoré l’épisode de départ d’Alex Karev dans la saison 16 de Grey’s Anatomy

Bien que de nombreux fans de Grey’s Anatomy aient été contrariés par la sortie d’Alex, d’autres étaient satisfaits, y compris Vernoff. En parlant toujours avec Deadline, la showrunner a partagé qu’elle était «fière» de l’épisode. Vernoff a également félicité l’écrivaine de l’émission, Elisabeth Finch, pour avoir «accompli un travail extraordinaire avec une tâche presque impossible».

Pendant ce temps, dans une interview avec The Hollywood Reporter, Vernoff a approfondi la raison pour laquelle elle aimait l’épisode d’envoi d’Alex.

“J’adore cet épisode”, a déclaré Vernoff. «Je pensais que c’était beau, romantique, déchirant, douloureux et la combinaison parfaite de la façon dont tant d’histoires se produisent au Shondaland, où vous pleurez simultanément de joie et pleurez de chagrin. C’était parfaitement imparfait et c’était parfaitement désordonné. »

Elle a également expliqué comment la fin d’Alex a non seulement montré le développement du personnage, mais poussera les autres à aller de l’avant.

“Cela a permis à Alex d’avoir grandi en tant qu’humaine de diverses manières et d’être toujours imparfait et de décevoir une femme qu’il a beaucoup aimée”, a déclaré Vernoff. «Cela permet à Jo d’avoir été une personne qui l’a vraiment guéri et à bien des égards, il est maintenant capable de devenir ce merveilleux père pour ces enfants. Et cela a permis aux personnages qui sont toujours à Grey Sloan de ne pas avoir à traverser un autre chapitre massif de chagrin. »

Vernoff a poursuivi: «Je pensais que c’était beau et j’en suis vraiment fier. C’était incroyable de pouvoir regarder 16 saisons de matériel. Pour revenir en arrière sur la chronologie d’un personnage, 16 saisons, et pour que ce soit vraiment des choses que nous avons tournées dans la série? C’est rare à la télévision. “

Quand Alex a quitté Grey’s Anatomy, la série Shondaland a clairement indiqué qu’il n’y avait pas de bon moment pour dire au revoir. Et bien que nous soyons tristes de la sortie du personnage après 16 saisons, les scénaristes sont satisfaits du chemin qu’ils ont choisi. Et qui sait? Cela laisse Alex – et peut-être même Izzie – ouvert à revenir un jour.

“Quand j’ai quitté la série dans la saison 7, les gens m’ont demandé s’il y avait une chance que je revienne jamais, et j’étais assez intelligent pour dire:” Ne dis jamais jamais “‘, a déclaré Vernoff à Deadline lorsqu’on lui a demandé le retour d’Alex. “Me voici, alors qui sait?”

