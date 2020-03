Krista Vernoff s’adresse au dernier épisode d’Alex Karev

Peu importe ce qui s’est passé le jeudi 5 mars, les fans de Grey’s Anatomy savaient qu’ils auraient du mal à regarder le dernier épisode d’Alex Karev (Justin Chambers). Mais lorsque le dernier au revoir a été diffusé sur ABC, les téléspectateurs ont été encore plus submergés que prévu. En fin de compte, la plupart des gens ont été déçus de la façon dont Alex est parti. Cela dit, il semble que l’équipe Grey’s Anatomy était consciente de la réaction du fandom au départ d’Alex. Après que “Leave a Light On” a fait ses débuts, la showrunner Krista Vernoff a publié une déclaration qui a vraiment capturé l’essence de l’épisode – il n’y a pas de bon moyen de dire au revoir.

[Spoiler alert: Grey’s Anatomy Season 16, Episode 16.]

Comment Alex Karev a-t-il été retiré de «Grey’s Anatomy»?

Justin Chambers dans le rôle d’Alex Karev et Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | Eric McCandless / Walt Disney Television via .

Le 10 janvier, Chambers a publié un communiqué annonçant son départ de Grey’s Anatomy après 16 saisons.

«Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années», a déclaré Chambers, selon Deadline. Et puis la déclaration de Chambers a ruminé tout au long du dernier épisode d’Alex sur Grey’s Anatomy.

Chambers n’est pas apparu dans un nouvel épisode depuis la 350e spéciale de novembre 2019. Les scénaristes ont donc excusé l’absence de son personnage, notant qu’Alex était dans l’Iowa pour prendre soin de sa maman. Mais même ainsi, la voix de 49 ans a fait une apparition dans l’épisode du 5 mars.

Dans «Leave a Light On», Alex a envoyé des lettres à Meredith (Ellen Pompeo), Jo Wilson (Camilla Luddington), Miranda Bailey (Chandra Wilson) et Richard Webber (James Pickens Jr.). Et chaque lettre a été racontée par Chambers.

Dans les lettres, tout le monde a découvert le vrai destin d’Alex. Apparemment, le chirurgien pédiatre a renoué avec Izzie Stevens (Katherine Heigl) après l’avoir contactée pour l’audition de Meredith dans le 350e épisode. Au cours de leur conversation, Alex a appris qu’Izzie avait des enfants. Et obtenez ceci – ce sont ses enfants. Rappelez-vous que le couple avait des embryons congelés à partir du moment où Izzie avait un mélanome métastatique.

Finalement, une chose en a mené une autre et Alex a choisi de rester avec Izzie et d’élever leur famille ensemble au Kansas. Ainsi, laissant tout le monde – y compris sa personne, Meredith, et sa femme, Jo – derrière. “Je suis enfin exactement où je devrais être”, a déclaré Alex.

Puis, à la fin de l’épisode Grey’s Anatomy, la narration de Meredith a plané sur les personnages restants alors qu’ils continuaient à vivre. “Il n’y a vraiment aucun bon moyen de dire au revoir”, a-t-elle déclaré.

Krista Vernoff, la présentatrice de “Grey’s Anatomy” sur le dernier épisode d’Alex Karev le 5 mars

Après “Leave a Light On”, Vernoff a abordé le dernier épisode d’Alex sur Grey’s Anatomy. Le showrunner a remercié Chambers pour sa représentation et ce qu’Alex a fait pour les fans du monde entier au cours des 15 dernières années à l’écran. Vernoff a également évoqué la difficulté de laisser partir le personnage.

“Il est presque impossible de dire au revoir à Alex Karev”, a écrit Vernoff sur Twitter. “C’est aussi vrai pour moi et pour tous les scénaristes de Grey’s Anatomy que pour les fans. Nous avons adoré écrire Alex. Et nous avons adoré regarder le portrait nuancé de Justin Chambers sur lui. »

Elle a poursuivi: «Pendant 16 saisons, 16 ans, nous avons grandi aux côtés d’Alex Karev. Nous avons été frustrés par ses limites et nous avons été inspirés par sa croissance et nous en sommes venus à l’aimer profondément et à le considérer comme l’un de nos meilleurs amis. Il va nous manquer terriblement. Et nous serons toujours reconnaissants de son impact, sur notre émission, sur nos cœurs, sur nos fans, sur le monde. »

Il est difficile d’imaginer comment Grey’s Anatomy continue sans Alex. Comme Vernoff – et l’épisode du 5 mars – nous l’ont dit, il n’y avait pas vraiment de bon moyen de se dire au revoir, étant donné la situation. Donc pour l’instant, nous allons regarder vers les personnages restants pour nous aider à avancer.

En parlant avec Variety avant que “Leave a Light On” diffusé sur ABC, Vernoff a expliqué comment le départ d’Alex affectera Jo. Et d’après les sons, Jo restera toujours fort. Cependant, cela peut prendre un certain temps.

«Jo a traversé tellement de douleur et tellement de chagrin la saison dernière que je voulais faire attention», a déclaré Vernoff. “Et donc c’est un peu un mystère [what’s going on with Alex], afin que nous ne regardions pas Jo au même endroit que nous l’avons regardée la saison dernière. Nous l’avons fait aussi soigneusement que possible. Mais cela prend du temps pour y arriver. »

