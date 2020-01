Kristen Bell a écrit un livre pour enfants – voici tout ce que nous savons à ce sujet

Kristen Bell est maintenant auteur de livres pour enfants.

L’actrice de 39 ans connue pour ses rôles dans la franchise de films Frozen, The Good Place de NBC, Veronica Mars et Gossip Girl élargit ses compétences pour inclure non seulement le chant, le théâtre, la production et la co-création d’une entreprise – elle et son mari Dax Shepard ont commencé Hello Bello ensemble – mais étant aussi un auteur publié.

Bell a annoncé le livre le 22 janvier 2020

Dans une vidéo Instagram le 22 janvier, Bell a alerté ses près de 13 millions de followers Instagram sur son livre, The World Needs More Purple People. L’actrice et la mère – elle et Shepard ont deux filles nommées Lincoln et Delta – ont expliqué qu’elle a co-écrit le livre pour enfants avec son «copain de génie» et le directeur créatif Benjamin Hart après «avoir vu comment la conversation culturelle s’est fortement inclinée vers les choses qui nous divisent ; nos différences. »

Elle a continué en disant: «Et cela semblait être un récit incomplet car il y a tellement plus de choses qui nous rapprochent réellement. Et, ainsi, le monde a besoin de plus de gens violets est né! (Et j’en suis très fier :)). ”

De quoi parle «Le monde a besoin de plus de gens violets»?

Le livre raconte le parcours d’un enfant pour devenir une personne mauve. Mais qu’est-ce qu’une personne pourpre? Selon la description du livre sur le site Web de l’éditeur Penguin Random House, une personne pourpre est connue pour faire un certain nombre de choses.

Premièrement, ils «posent toujours de très bonnes questions». Deuxièmement, «ils rassemblent leur famille, leurs amis et leurs communautés.» Troisièmement, «ils défendent ce qui est juste». “Ils aiment rire.” Simplement, “une personne violette est un super-héros de tous les jours.”

Penny Purple guidera le lecteur dans son cheminement pour devenir une personne violette. La description du livre l’appelle «hilarante» et «joyeuse». Le message sous-jacent est de défendre «les choses qui nous rassemblent en tant qu’humains».

Quand sortira «Le monde a besoin de plus de gens violets»?

Le livre de Bell et Hart – une première pour les deux – sortira le 2 juin 2020. Cependant, il est déjà disponible en précommande. The World Needs More Purple People est un livre de 40 pages et coûte 17,99 $ pour une édition à couverture rigide. Selon l’éditeur Penguin Random House, le livre convient aux enfants de trois à sept ans. Pour ceux qui ne veulent pas de livre physique, un livre audio raconté par Bell et un livre électronique sont également disponibles en pré-commande.

The World Needs More Purple People est illustré par Daniel Wiseman qui, selon son site Web, a publié plus de 10 livres pour enfants comme When Your Lion Needs a Bath de Susanna Leonard Hill et Goodbye Brings Hello de Dianne White.

Dans une interview d’octobre 2019 avec HuffPost, Bell et Shepard ont partagé leurs livres préférés à lire avant de se coucher avec leurs filles où ils ont nommé Quackenstein Hatches a Family de Sudipta Bardhan-Quallen, The Giving Tree de Shel Silverstein et Dear Girl d’Amy Krouse Rosenthal et Paris Rosenthal. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que leur liste de documents de lecture va s’allonger le 2 juin 2020 pour inclure The World Needs More Purple People.