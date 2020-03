Kristen Bell et Dax Shepard à la gorge de l’autre pendant l’isolement

2020-03-31 20:30:07

Kristen Bell et Dax Shepard se disputent beaucoup plus depuis qu’ils se sont auto-isolés ensemble au milieu de la pandémie actuelle de coronavirus.

Kristen Bell et Dax Shepard se sont «vraiment mal à la gorge» depuis qu’ils se sont enfermés à la maison en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

Le couple puissant – qui ont des filles Delta, cinq ans et Lincoln, six ans, ensemble – est resté à l’intérieur autant que possible au cours du dernier mois afin d’aider à ralentir la propagation de COVID-19, mais ils ont eu du mal à le faire s’entendre tout en passant chaque minute de chaque jour ensemble sous le même toit.

S’adressant à Katie Couric lors d’une session Instagram Live lundi (30.03.20), Dax a déclaré: “Nous nous entendons bien avec les enfants et nous nous entendons bien avec les adultes avec qui nous sommes amis … Cela a été stressant pour maman et papa. ”

Kristen a ajouté: “Nous nous sommes mutuellement mis à la gorge, vraiment mauvais, oh ouais.”

Dax a plaisanté en disant que s’asseoir côte à côte pour le Live hier soir était aussi “physiquement proche que nous l’avons été depuis quelques jours”.

Il a ajouté: “Le chéri de l’Amérique a des défauts de caractère … juste pour vous le faire savoir.”

Kristen et Dax – qui se sont mariés en 2013 – ont pris des précautions pour les empêcher de propager la maladie, originaire de Wuhan, en Chine, et ont même vécu séparément ces dernières semaines car l’acteur de 45 ans voyageait beaucoup pour son travail lorsque le coronavirus a commencé à se propager à d’autres parties du monde.

Afin de protéger Kristen et leurs enfants, Dax s’est mis en quarantaine dans l’appartement vide d’un ami à proximité lorsqu’il est revenu en Californie il y a quelques semaines.

Prenant sur Instagram à l’époque, l’actrice de 39 ans a déclaré: “Pour être prudent, je lui ai demandé de rester un peu dans l’appartement vide d’un ami pour s’assurer qu’il ne présentait aucun symptôme.

“Aujourd’hui, il nous manquait tellement, nous avons fait la seule chose logique que nous savions faire. Danser devant sa fenêtre pour une @bensplatt et @dearevanhansen sérénade.”

