Kristen Bell et Dax Shepard font un “jeu de rôle” en s’excusant pour leurs enfants

En ce qui concerne les couples de célébrités, Kristen Bell et son mari, Dax Shepard (avec qui elle partage deux enfants) sont connus pour être particulièrement francs. Alors que de nombreux couples de célébrités choisissent de garder leurs relations privées et hors de la vue du public autant que possible, Bell et Shepard adoptent une approche radicalement différente. Les deux acteurs ont parlé de leur expérience avec la thérapie de mariage et des hauts et des bas qui accompagnent le mariage depuis sept ans.

Bien que Bell et Shepard puissent être des objectifs de couple pour certains, Bell dit que leur relation n’est pas toujours facile. Récemment, Bell a parlé d’une bagarre explosive qu’elle a eue avec son mari. L’alun de Frozen 2 a partagé qu’ils s’étaient tous les deux évanouis et n’avaient pas pu se parler pendant trois jours. L’intensité de ce combat semblait être une valeur aberrante, mais les deux ont certainement connu leur juste part de guêtres. Bell a récemment expliqué comment elle et son mari traitaient les disputes devant leurs enfants.

Kristen Bell et son mari, Dax Shepard, gèrent la résolution des conflits d’une manière unique

Shepard et Bell ont deux filles ensemble. Lincoln, qui a six ans, et Delta, qui a cinq ans. Bell a récemment été invitée sur le podcast maternel et elle a expliqué comment elle et son mari enseignaient à leurs enfants la résolution des conflits.

“Nous rentrerons à la maison, nous serons tendus les uns avec les autres, nous nous accrocherons dans la cuisine – sans réaliser qu’ils sont [Bell and Shepard’s kids] en témoignant – nous les avons mis au lit, nous allons dans la chambre à coucher, et juste en privé, nous dirons: “Dieu, je suis désolé de t’avoir cassé la tête, j’ai eu une journée vraiment difficile”, a commencé Bell. L’actrice a continué en disant qu’elle et son mari avaient convenu que chaque fois qu’ils se disputent devant leurs enfants et le résolvent en privé, ils jouent ensuite un rôle pour compenser leurs enfants.

Le couple fait des excuses de jeu de rôle pour leurs enfants

“Donc [Shepard] a dit, faisons un accord que chaque fois que nous nous rattrapons à huis clos, nous faisons un jeu de rôle le lendemain matin. Chaque fois que nous sommes pleins de colère les uns envers les autres, le lendemain matin, je dirai: “ Bonjour papa – je voulais juste dire, hier soir, j’ai eu une très longue journée et je suis désolé de vous avoir cassé , vous savez, ne pas avoir le dîner que vous vouliez. “Et il disait:” Ouais, maman, tu as raison, j’ai aussi eu une dure journée, et je suis vraiment désolé. “Et puis nous nous embrassons physiquement et nous nous embrassons », A expliqué Bell.

Les fans, bien sûr, ont eu des réactions mitigées à la manière de Bell et Shepard de devenir parent. “Je ne déteste pas l’idée de faire en sorte que vos enfants vous voient présenter des excuses”, a écrit une personne. D’autres personnes étaient d’accord, même s’ils ne sont pas les plus grands fans de la relation entre Shepard et Bell.

Les fans réagissent aux informations sur Instagram

“Je suis d’accord. je veux dire qu’ils sont un gâchis absolu, mais faire en sorte que vos enfants vous voient s’excuser les uns les autres est super sain. la plupart des enfants ne voient que les arguments de leurs parents mais ne les voient jamais se maquiller, la vie continue et les enfants n’ont aucune idée si le combat a été résolu », a ajouté une autre personne.

D’autres sont préoccupés par les attentes des normes de genre

D’autres n’étaient pas aussi préoccupés par la façon dont Bell choisissait d’enseigner à ses enfants la résolution des conflits, mais plutôt par l’exemple de l’argument qu’elle avait fourni. «Tout ce que je retiens de cela, c’est que vous pouvez être beau, extrêmement performant sur le plan professionnel et riche et un homme pensera toujours qu’il a le droit de vous crier au sujet de son dîner», a noté une personne.

“Droite?! Il est également assez idiot de se plaindre de la nourriture que votre femme vous a faite devant vos enfants. Crée un précédent pour les enfants que vous pouvez refuser le dîner que vos parents vous proposent », a déclaré une autre personne. Qui sait si Bell et Shepard se sont vraiment disputés au sujet du dîner ou si ce n’était qu’une explication hypothétique, mais au moins ils essayons de modéliser un comportement sain pour leurs enfants.