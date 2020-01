Kristen Bell et Dax Shephard se sont “ toutes deux évanouies ” lors d’une intense dispute

2020-01-29 07:30:06

Kristen Bell et Dax Shepard “se sont toutes deux évanouies” lors d’une intense querelle sur les tâches ménagères.

Le couple – qui s’est marié en 2013 et a deux filles ensemble – a récemment été pris dans une grosse dispute après que l’acteur de 45 ans se soit senti “contrôlé” lorsque sa femme lui a laissé une note sur les choses qu’elle voulait “faire à la maison”. .

Apparaissant sur le podcast «La vie est courte avec Justin Long», elle a déclaré: «D’une manière ou d’une autre, nous nous sommes tous les deux évanouis et nous sommes disputés et je ne me souviens pas vraiment de ce qui s’est passé, mais ce qui s’est passé a été beaucoup de volume, beaucoup de des mots durs étaient lancés, et c’était un combat en colère, en colère contre la façon dont personne ne fait rien pour quelqu’un d’autre.

“J’ai attrapé mon oreiller et j’ai piétiné le couloir et je dors dans la pièce de devant et je pleure. Nous ne parlons pas pendant trois jours.”

Kristen – qui a décrit le combat comme “hurlant du haut des poumons” mais a insisté sur le fait qu’elle ne faisait que partager sa version des événements – a admis qu’elle n’avait pas eu d’excuses, Dax l’a rattrapée avec un chien de sauvetage.

Elle a plaisanté: “Je n’ai pas eu d’excuses, mais j’ai un chien! C’est tellement mieux que des excuses. Alors je ramène le chien à la maison, c’est génial.”

L’actrice de 39 ans a révélé que le couple – qui avait précédemment décidé de partager “le bon, le mauvais et le laid” de leur relation – n’a “jamais parlé de ce combat” après l’incident, mais il y a eu un changement positif dans leur mariage.

Elle a expliqué: “Nous n’avons jamais parlé de ce combat, jamais, mais je dirai ceci: chaque chose que j’ai eu besoin de faire ou de penser,” je voudrais de l’aide pour cela “, depuis ce combat, il a été en avance.

“Je ne pourrais pas me plaindre de lui si j’essayais maintenant.”

