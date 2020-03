Kristen Bell «fière» des dons de ses filles

2020-03-19 12:30:07

Kristen Bell était “fière” de ses deux jeunes filles après avoir vidé leur tirelire pour faire un don à une œuvre caritative.

L’actrice “ Frozen 2 ” – qui a Lincoln, six ans, et Delta, cinq ans, avec son mari Dax Shepard – et sa famille ont fait un don de 150 007,96 $ à No Kid Hungry, un organisme de bienfaisance dédié à mettre fin à la faim et à la pauvreté des enfants et a expliqué que ce personnage inhabituel était un résultat des contributions des jeunes.

Elle a écrit sur Instagram: “NKH a toujours été là pour les enfants qui en ont besoin. Ils travaillent sans relâche pour fournir de la nourriture aux ventres affamés dans tout le pays. J’encourage tous ceux qui ont les moyens de partager à faire un don, tout montant aide, donc nous pouvons surmonter cela ensemble.

“La raison pour laquelle le nombre est étrange, c’est parce que lorsque mes enfants m’ont entendu faire le don, ils ont demandé s’ils pouvaient également donner l’argent de leur tirelire”, a-t-elle expliqué. “Je n’aurais pas pu être plus fier d’ajouter cet extra et un important 7 dollars et 96 cents.[heart eye emojis] (sic) ”

Kristen et sa famille sont les dernières stars à faire un don à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie de coronavirus.

Ciara et Russell Wilson ont fait don d’un million de repas à leur banque alimentaire locale, la Seattle Food LifeLine.

Le joueur de 31 ans de la NFL a déclaré dans une vidéo partagée sur les pages des médias sociaux du couple: “Ce coronavirus pandémique mondial change le monde seconde par seconde, minute par minute.

“Les gens perdent des êtres chers. Les personnes âgées et les jeunes. Les gens entre les deux. Vous pensez aux gens qui perdent leur emploi – même à Seattle.

“Ce que nous avons décidé de faire, c’est de nous associer à notre banque alimentaire locale à Seattle, Seattle Food LifeLine, et nous allons faire don d’un million de repas et nous espérons faire une différence.”

Ciara, 34 ans, a ajouté: Nous voulons encourager tout le monde à se joindre à nous de toutes les manières possibles, grandes ou petites. Tout fait la différence. Tout ce que nous faisons ensemble fait une différence. Ensemble, nous vaincrons cette période difficile que nous traversons. ”

Et Ryan Reynolds et Blake Lively ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils donneraient 1 million de dollars à deux organisations représentant des banques alimentaires aux États-Unis et au Canada.

La star de ‘Deadpool’ a écrit sur Instagram: “Covid-19 a brutalement touché les personnes âgées et aime les familles à revenu.

«Blake et moi donnons 1 million de dollars à répartir entre FEEDING AMERICA et FOOD BANKS CANADA.

“Si vous pouvez donner, ces organisations ont besoin d’aide. Prenez soin de votre corps et de votre cœur. Laissez de la place pour la joie. Appelez quelqu’un qui est isolé et qui pourrait avoir besoin d’être connecté.”

