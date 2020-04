Kristen Bell: Les gens m’ont dit que je n’étais pas assez jolie pour être actrice

2020-04-02 02:30:04

Kristen Bell a été informée qu’elle n’était pas “assez jolie” au début de sa carrière, ce qui l’a amenée à se demander si elle réussirait en tant qu’actrice.

Kristen Bell s’est fait dire qu’elle n’était pas “assez jolie” au début de sa carrière.

La star de “Frozen 2” a révélé qu’elle était confrontée à beaucoup de rejet pour les rôles lorsqu’elle trouvait ses pieds en tant qu’actrice, et a déclaré que de nombreuses auditions lui feraient dire qu’elle n’avait pas le look nécessaire pour jouer la “jolie fille”, ainsi comme la personnalité “décalée” nécessaire pour les rôles de “fille bizarre”.

Elle a dit: “Je me souviens très tôt, avoir reçu des commentaires, que je n’étais pas assez dans l’une ou l’autre catégorie. Je recevrais des commentaires d’une audition:” Eh bien, vous n’êtes pas assez jolie pour jouer la jolie fille, mais vous n’êtes pas assez bizarre ou assez bizarre pour jouer la fille bizarre. ”

Kristen a essayé de ne pas laisser la critique lui arriver, mais a commencé à se demander si elle pouvait le faire en tant qu’actrice sans entrer dans une catégorie spécifique.

Elle a ajouté: “Je me disais:” D’accord, cela signifie-t-il simplement que je ne peux pas être acteur? Qu’est-ce que cela signifie? ” C’est ce sur quoi je recevais des commentaires à chaque audition. ”

L’actrice de 39 ans est heureuse de voir l’industrie commencer à changer maintenant, car elle a salué l’inclusion de rôles “dimensionnels” qui ne se limitent pas à un trope.

Kristen a déclaré à Vanity Fair dans une interview pour sa chaîne YouTube: “Je pense qu’en vieillissant, ces boîtes ont changé … et [have] presque disparu. C’est maintenant cette immense zone grise de toutes ces belles histoires que vous pouvez raconter … qui ont des gens dimensionnels qui n’ont pas à être une seule chose.

“Ce ne sont pas les années 80 où il faut avoir la fille populaire puis le nerd qui attrape le gars. Ce n’est plus ça et j’en suis vraiment reconnaissant. Cela ouvre de nombreuses opportunités pour tout le monde de jouer et de faire semblant, ce qui est le plus amusant. “

