Kristen Bell libère les locataires

2020-03-24

Kristen Bell et Dax Shepard ne factureront pas de loyer à leurs locataires en avril.

Le couple a accepté d’aider les résidents de leurs propriétés à Los Angeles, dont beaucoup sont actuellement dans l’incapacité de travailler en raison de l’ordre de “rester à la maison” émis en Californie pour aider à lutter contre la propagation du coronavirus, en renonçant aux sommes le mois prochain.

Selon TMZ, un gestionnaire du couple Pringus Property LLC – qui possède au moins deux immeubles résidentiels – a envoyé un courriel aux locataires ce week-end pour leur donner de bonnes nouvelles.

Le gérant, qui serait le “ C.H.I.P.S. ” La sœur de la star, a exprimé ses encouragements et son empathie, et a promis de travailler avec les résidents à l’avenir pour rendre les choses aussi confortables que possible alors que les gens s’adaptent à la vie au milieu de la pandémie.

La semaine dernière, Kristen a exprimé sa fierté envers elle et les deux filles de Dax, Lincoln, Delta, six et cinq ans, après avoir vidé leurs tirelires pour ajouter au don qu’elle et son mari faisaient à No Kid Hungry, un organisme de bienfaisance. dédié à l’élimination de la faim et de la pauvreté des enfants.

Elle a écrit sur Instagram: “NKH a toujours été là pour les enfants qui en ont besoin. Ils travaillent sans relâche pour fournir de la nourriture aux ventres affamés dans tout le pays. J’encourage toute personne ayant les moyens de partager de faire un don également, tout montant aide, donc nous pouvons surmonter cela ensemble.

“La raison pour laquelle le nombre est étrange, c’est parce que lorsque mes enfants m’ont entendu faire le don, ils ont demandé s’ils pouvaient également donner l’argent de leur tirelire”, a-t-elle expliqué. “Je n’aurais pas pu être plus fier d’ajouter cet extra et un important 7 dollars et 96 cents.[heart eye emojis] (sic) “

