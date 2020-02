Kristen Bell ne serait pas mariée à Dax Shepard si elles se rencontraient cinq ans auparavant

2020-02-22 20:30:06

Kristen Bell a avoué qu’elle ne serait pas mariée à Dax Shepard s’ils se rencontraient cinq ans plus tôt.

Kristen Bell ne serait pas mariée à Dax Shepard si elles se rencontraient cinq ans plus tôt.

L’acteur de ‘Frozen 2’ croit qu’elle et son mari maintenant se sont rencontrés au bon moment et si cela avait été plus tôt, elle ne pense pas qu’ils seraient ensemble.

Elle a dit: “Je pense que c’est avec qui vous choisissez de le faire fonctionner. Je ne pense pas que vous pourriez jamais trouver votre âme soeur si vous n’êtes pas prêt. Je ne sais pas si je pense que les âmes sœurs existent. Nous serions un titre de tabloïd [if we married before]. Nous nous sommes rencontrés au moment où nous évoluions tous les deux vers un endroit où c’était «D’accord, quels sont les résultats que je veux dans ma vie? … Je pense que vous devez passer par votre propre évolution personnelle pour y arriver. ”

Pendant ce temps, l’actrice de 39 ans avait précédemment révélé qu’elle ne ressentait “aucune étincelle” lorsqu’elle a rencontré son mari Dax pour la première fois.

Elle a déclaré: “La productrice de Forgetting Sarah Marshall, Shauna Robertson, qui est le précédent partenaire producteur de Judd Apatow, a eu un dîner d’anniversaire – comme, 10 personnes, peut-être moins, dans un restaurant de sushi. Et je venais juste de sortir d’un long terme relation, comme, deux mois avant. Et rétrospectivement, je me rends compte qu’il venait de sortir d’une longue relation. Nous étions assis à une table. La seule chose dont je me souvienne, c’est qu’il parlait tellement. Et puis je ne savais pas qui il était. Je me dis: “C’est l’un des gars de” Jackass “ou quelque chose?” … Et puis nous sommes partis. Il n’y a eu aucune étincelle. ”

Kristen – qui a finalement épousé Dax en 2013 et a des filles Lincoln, six ans, et Delta, quatre ans, avec lui – a ensuite rencontré son futur mari une deuxième fois deux semaines plus tard, et a commencé à voir le potentiel d’une relation amoureuse.

Elle se souvient: “Deux semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés lors d’un match de hockey … nous nous sommes vus … avons commencé à flirter”, dit-elle. “Puis un jour après cela, j’ai reçu un SMS qui dit:” Salut, je m’appelle Dax. J’ai violé votre vie privée et j’ai obtenu votre numéro de Shauna. Comment vous sentez-vous à ce sujet? ” Et je me disais: “Excusez-moi? Vous semblez stimulant.” Il est tellement audacieux et c’était mon genre de personne. J’étais comme, d’accord, en commençant par une très bonne blague qui me fait me sentir comme des papillons. Je suis tombé amoureux de lui bien avant qu’il ne tombe amoureux de moi. “

Mots clés: Kristen Bell, Dax Shepard

Retour au flux

.