Kristen Bell organise un spécial sur le coronavirus Nickelodeon pour les enfants

Kristen Bell, star de “ Frozen 2 ”, aidera à répondre aux questions des enfants sur COVID-19 lors de la prochaine émission spéciale d’une heure de Nickelodeon “ #Kids Together: The Nickelodeon Town Hall ”.

Kristen Bell est sur le point d’accueillir une émission de Nickelodeon pour répondre aux questions des enfants sur COVID-19.

La star de “ Frozen 2 ” – qui a pour enfants Delta, cinq ans, et Lincoln, six ans, avec son mari Dax Shepard – s’est associée au réseau américain de télévision pour enfants pour diffuser “ #KidsTogether: The Nickelodeon Town Hall ”, qui durera une heure- long spécial et également des conseils d’experts médicaux sur le coronavirus.

Elle a déclaré: “Il est si important de se rappeler que nous sommes tous dans le même bateau, et nos enfants et nos proches ont besoin de débouchés pour les aider à traiter et à comprendre ce qui se passe et, surtout, à se sentir connectés.

“J’espère que les enfants et les familles sortiront de ce sentiment spécial un peu plus à l’aise et qu’ils profiteront de moments d’humour bien mérités pendant cette période difficile.”

L’épisode comprendra une vidéoconférence avec deux médecins et célébrités, dont la co-star de Kristen “ Frozen ” Josh Gad, “ Kenan & Kel stars Kel Mitchell et Kenan Thompson, et la chanteuse Ciara et son mari Russell Wilson.

Alicia Keys devrait également se produire.

Les jeunes et leurs parents pourront se connecter sur Nickelodeon, TeenNick et Nicktoons, ainsi que Nick On Demand, Nickelodeon YouTube, la Nick App et la télévision Nick Pluto, le lundi 30 mars à 19 h HE.

Le spécial coronavirus de Kristen survient après qu’elle et son mari Dax ont révélé qu’ils avaient renoncé au loyer de leurs locataires pour le mois, en pleine pandémie.

Le couple – qui possède au moins deux propriétés à travers la Californie – aurait décidé de laisser leurs locataires vivre chez eux gratuitement pendant le mois d’avril, car certains occupants avaient perdu leur emploi en vertu du nouvel ordre de séjour à domicile de l’État dans le but de empêcher la propagation de COVID-19.

Un directeur de la société du couple, Pringus Property LLC, qui serait la sœur de Dax, aurait envoyé un courriel à tous les locataires pour leur faire part du plan pour le mois à venir.

Une source a déclaré à TMZ.com que le courrier électronique montrait de la sympathie pour les locataires et a déclaré que l’entreprise travaillerait avec les résidents à l’avenir alors que le monde tenterait d’éliminer le virus potentiellement mortel.

Kristen et Dax – qui se sont mariées en 2013 – ont pris des précautions pour les empêcher de propager la maladie, qui est originaire de Wuhan, en Chine, et a même vécu séparément ces dernières semaines.

