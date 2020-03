Kristen Bell renonce au loyer des locataires en pleine crise de coronavirus

2020-03-24 22:30:05

Kristen Bell et son mari Dax Shepard permettent à leurs locataires de vivre gratuitement dans leurs propriétés pendant un mois au milieu de la pandémie de coronavirus.

Kristen Bell et Dax Shepard ont renoncé au loyer de leurs locataires pour le mois au milieu de la crise des coronavirus.

Le couple – qui possède au moins deux propriétés en Californie – aurait décidé de laisser ses locataires vivre chez eux gratuitement pendant le mois d’avril, certains occupants ayant perdu leur emploi dans le cadre du nouvel ordre de séjour à domicile de l’État dans le cadre d’une offre. pour empêcher la propagation de COVID-19.

Un directeur de la société du couple, Pringus Property LLC, qui serait la sœur de Dax, aurait envoyé un courriel à tous les locataires au cours du week-end pour leur faire savoir le plan pour le mois à venir.

Une source a déclaré à TMZ.com que le courrier électronique montrait de la sympathie pour les locataires et a déclaré que l’entreprise travaillerait avec les résidents à l’avenir alors que le monde tenterait d’éliminer le virus mortel.

Kristen et Dax – qui se sont mariées en 2013 – ont pris des précautions pour les empêcher de propager la maladie, qui est originaire de Wuhan, en Chine, et a même vécu séparément ces dernières semaines.

L’homme de 45 ans voyageait beaucoup pour son travail lorsque le coronavirus a commencé à se propager dans d’autres parties du monde, afin de protéger Kristen et leurs enfants Delta, cinq ans, et Lincoln, six ans, en sécurité, s’est-il mis en quarantaine à l’appartement vide d’un ami à proximité quand il est retourné en Californie.

Prenant récemment sur Instagram, l’actrice de 39 ans a déclaré: “Pour être prudent, je lui ai demandé de rester un peu dans l’appartement vide d’un ami pour s’assurer qu’il ne présentait aucun symptôme.

“Aujourd’hui, il nous manquait tellement, nous avons fait la seule chose logique que nous savions faire. Danser devant sa fenêtre pour une @bensplatt et @dearevanhansen sérénade.”

Kristen a été très bruyante pendant la pandémie et a exhorté ses fans à rester à la maison.

Elle a déclaré: “Beaucoup de gens [different] raisons d’être plus sensibles à ce virus que nous autres. Certains peuvent être évidents, d’autres non.

“Il est extrêmement important que nous nous éloignions socialement, pour protéger les plus vulnérables d’entre nous. Présentons-nous les uns les autres, en restant à la maison les uns pour les autres.”

