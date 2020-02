Kristen Bell révèle que Dax Shephard a accidentellement “ bouleversé ” sa maman

Dax Shephard est devenu un peu trop intime en envoyant un SMS à sa belle-mère récemment, selon sa femme, Kristen Bell.

Pendant l’épisode de mardi de “The Ellen Show,“l’actrice de” The Good Place “a révélé la mésaventure hilarante, détaillant comment Dax a accidentellement écrit le mauvais message à sa mère.

“Elle venait en ville et lui envoie un texto comme ‘Soyez là à 11 heures’, puis envoie autre chose qui dit: ‘J’ai hâte de vous voir ce soir'”, a expliqué Kristen pour héberger Ellen DeGeneres. “Il voulait répondre au visage souriant, au visage souriant, au visage souriant, et à la place, il répond aubergine, aubergine, aubergine.”

“Soit dit en passant, à la minute où vous impliquez un emoji d’aubergine, toute l’histoire change”, a poursuivi Kristen en riant, notant comment la réponse de Dax a également rendu le texte de sa mère plus suggestif.

“Ce n’est pas comme ça que l’original [text] lire, ou ce qu’elle avait l’intention, mais heureusement, elle ne savait pas ce qu’était un emoji d’aubergine. “

“Elle le fait maintenant”, a ironisé Ellen.

Ce n’est pas la première fois que Kristen évoque les habitudes de texte qui font rire sa mère.

Lors d’un épisode spécial de la fête des mères sur “Jimmy Kimmel Live“En 2018, Kristen a partagé un message qu’elle a reçu de Lorelei Bell, qui cherchait un peu d’aide après que Jimmy Kimmel ait été choisi pour accueillir les Academy Awards de cette année.

“Hé Kristen, je sais que tu connais Jimmy Kimmel et qu’il fait les Oscars. Alors dis-lui de te donner tous les gagnants, pour que tu me donnes les gagnants et que je puisse gagner à ma soirée aux Oscars”, a écrit Lorelei.

Lors de l’émission d’Ellen, Kristen a également détaillé un épisode hilarant avec sa fille de cinq ans, Delta, qui a utilisé de la gelée de pétrole au lieu d’un conditionneur pendant un bain.

“Et comment vous le retirez est le suivant: il s’agissait de trois séries de shampooing Hello Bello, d’une série de shampooing clarifiant, de deux séries de savon à vaisselle, puis nous avons encore dû attendre quatre jours car rien de tout cela n’a fonctionné”, a expliqué Kristen avec un rire.

L’alun de “Veronica Mars” partage également sa fille de six ans, Lincoln, avec Dax.

