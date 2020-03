Kristen Bell révèle qu’elle ne se connecte pas avec ses enfants pendant la grossesse

Kristen Bell a une carrière d’acteur chaude, jouant le rôle d’Anna dans les films à succès Frozen, ainsi que le rôle d’Eleanor Shellstrop dans l’émission à succès de NBC The Good Place. Elle a également un mariage enviable avec son collègue acteur Dax Shepard et ses deux adorables filles, Lincoln, 6 ans, et Delta, 5 ans.

De nos jours, il est clair que Bell est profondément engagée envers ses enfants. Elle donne tellement de priorité à son temps avec eux qu’elle quitte même tôt les émissions de récompenses pour pouvoir rentrer chez eux. Mais bien qu’elle se sente manifestement très proche de ses filles, elle a récemment partagé que ce n’était pas toujours le cas.

Le couple est très protecteur de leurs filles

Bien que Bell et Shepard vivent leur vie aux yeux du public, ils protègent leurs enfants autant que possible. Les filles ont des redevances hollywoodiennes pour les parents, mais elles ne poursuivront pas de travail en tant qu’acteurs enfants.

Et Bell et Shepard partagent très rarement des photos des enfants sur les réseaux sociaux, préférant protéger au maximum leur vie privée. Ils sont même allés jusqu’à demander à leurs fans de ne pas acheter de magazines qui publient des photos non autorisées de leurs enfants.

Kristen Bell n’était pas toujours sûre de vouloir même des enfants

Même si Bell avait un plan d’enfance standard pour devenir maman un jour, au moment où elle atteignait l’âge de 30 ans, sa carrière décollait. Elle n’était pas sûre de vouloir suspendre son travail et elle ne savait même pas si elle ressentait le besoin d’être maman.

Ce n’était pas qu’elle ne ressentait pas le besoin de prendre soin de quelqu’un; elle sentait simplement qu’elle pouvait répondre à ce besoin par d’autres moyens. «Je tire tellement de satisfaction de mes chiens», a-t-elle expliqué lors d’une interview sur The Motherly Podcast, «J’ai toujours aimé nourrir, c’est ma langue d’amour. Mais que ce soit en achetant le café de l’étranger derrière moi ou en préparant le dîner de mes amis, je peux gratter cette démangeaison. “

Mais Bell et Shepard avaient atteint le point de leur relation où ils devaient décider s’ils allaient ou non poursuivre la parentalité. Shepard a eu l’idée de demander à leurs amis les plus négatifs qui avaient des enfants s’ils pensaient que c’était une bonne idée. Leurs amis étaient si enthousiastes à propos de l’expérience parentale que le couple a décidé d’aller de l’avant.

La grossesse ne ressemblait pas vraiment à ce à quoi elle s’attendait

Kristen Bell | Christopher Polk / . pour les People’s Choice Awards

Quand Bell était enceinte de Lincoln, elle a découvert qu’elle n’avait pas ce lien maternel magique avec son bébé à naître dont certaines femmes parlent.

«Quand je suis tombée enceinte. . . et je n’ai pas honte de le dire et je ne pense pas que tu devrais l’être, j’étais aussi connecté avec le bébé dans mon ventre que si [a] une bouteille d’eau était dans mon ventre », a-t-elle expliqué. “Je me disais:” Je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que tu es. Vous me donnez parfois des douleurs au gaz, mais à part ça, nous allons devoir nous rencontrer et discuter de cette relation. »

Mais ce sentiment quelque peu distant ne s’est pas avéré être un indicateur de ce que la nouvelle maman ressentirait à l’arrivée de son bébé. Une fois que Lincoln était dans ses bras, Bell sentit que la connexion avec sa fille et son instinct maternel s’activait.

Elle a expliqué qu’à ce moment-là, «tous les clichés sont vrais, que vous savez juste quoi faire quand [the baby] sort. Certains moments sont difficiles, certains sont plus faciles, mais tu dois juste utiliser ton instinct. »

Bell a toujours eu peur de parler ouvertement de sujets sensibles, et la maternité ne fait pas exception. Dans un monde qui juge parfois durement les mères, il est rafraîchissant d’entendre quelqu’un être assez courageux pour admettre que la maternité ne ressemble pas toujours au cinéma.