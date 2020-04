Kristen Bell sur le fait qu’on lui a dit qu’elle n’était pas «assez suffisante» au début de sa carrière

Kristen Bell dévoile les difficultés qu’elle a rencontrées au début de sa carrière.

Tout en discutant de ses nombreux rôles de film, de télévision et de voix dans une interview vidéo avec Vanity Fair Mercredi, l’actrice s’est souvenue qu’on lui avait dit qu’elle n’avait pas le bon look ou la bonne personnalité lorsqu’elle commençait dans le show-business.

“Je me souviens plus tôt d’avoir reçu des commentaires que je n’étais pas assez pour l’une ou l’autre catégorie”, a commencé Bell. “Je recevrais des commentaires d’une audition:” Eh bien, vous n’êtes pas assez jolie pour jouer la jolie fille, mais vous n’êtes pas assez bizarre ou assez bizarre pour jouer la fille bizarre. “”

“J’étais comme ‘Ok, alors ça veut juste dire que je ne peux pas être acteur? Qu’est-ce que ça veut dire?’ C’est ce sur quoi je recevais des commentaires à chaque audition “, a-t-elle poursuivi.

“Le bon endroit” star, 39 ans, qui a joué dans son premier rôle d’acteur en 1998, a expliqué comment l’industrie a heureusement changé depuis ses débuts à Hollywood.

“Je pense qu’en vieillissant, ces boîtes ont changé et elles ont presque disparu”, a expliqué Bell. “C’est maintenant cette immense zone grise de toutes ces belles histoires que vous pouvez raconter qui ont des gens dimensionnels qui n’ont pas à être une seule chose.”

“Ce ne sont pas les années 80 où il faut avoir la fille populaire puis le nerd qui attrape le gars. Ce n’est plus ça et j’en suis vraiment reconnaissante”, a-t-elle ajouté. “Cela ouvre de nombreuses opportunités pour tout le monde de jouer et de faire semblant, ce qui est le plus amusant.”

Bell a ensuite interrompu sa carrière légendaire, notamment en étant la voix de “Une fille bavarde,” ses rôles dans “Veronica Mars,” “Oublier Sarah Marshall” et “The Good Place”. Ce dernier lui a valu une nomination au Golden Globe.

Et bien sûr, l’un des rôles les plus connus de Bell est la voix d’Anna dans “Congelé.” La star a rappelé comment elle avait été interprétée dans le rôle et a révélé qu’ils avaient créé le personnage autour de sa personnalité.

“Je n’ai été casté que dans ce film parce que j’avais auditionné pour ‘Tangled’ et que je n’avais pas été casté et que le directeur de casting avait dit: ‘Tu n’as pas raison pour ça mais je pense que tu as raison pour autre chose'”, a expliqué Bell. . “Ils ont en quelque sorte construit le rôle autour de moi et nous ont demandé de partager beaucoup d’histoires de personnalité sur la façon dont nous voulions que ces deux filles interagissent pour obtenir une dynamique forte et fraternelle, c’est pourquoi j’ai pu rendre Anna si courageuse.”

“Mais ce que je pense est le meilleur de ce film, c’est parce que j’ai été impliqué depuis sa création”, a-t-elle poursuivi. “Je pense que j’ai vraiment pu façonner ce rôle en tant que lettre d’amour à mon moi de 11 ans. La plupart des princesses que vous voyez à l’écran – ou du moins celles que j’ai faites quand j’avais 11 ans – elles n’étaient pas aussi maladroits que moi, ils ne parlaient pas trop, ils ne portaient pas leur cœur sur leur manche autant que moi, et ils n’étaient pas aussi bizarres ou excentriques et je voulais vraiment représenter tous les cinglés là-bas. “

Regardez la vidéo complète ci-dessus pour voir Bell parler davantage de ses rôles célèbres, ainsi que Bonjour Bello, elle et son mari Dax Shepard’s entreprise de produits pour bébés abordables.

