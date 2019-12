Kristen Stewart éclipse les Costars Naomi Scott et Ella Balinska

Au milieu des années 1970, Les anges de Charlie était incontournable, avec des affiches de Farrah Fawcett-Majors ornant tous les autres murs sur lesquels vous le regardiez. Maintenant qu'un deuxième redémarrage de Les anges de Charlie est venu à un géant "meh", la phrase la plus souvent dite est: "Désolé, Charlie."

Au moment où cette histoire sera mise en ligne, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de chance de voir Les anges de Charlie dans un théâtre parce qu'il a bombardé. Il n'y a pas moyen de le contourner. Lorsque vous gagnez moins de 10 millions de dollars le week-end d'ouverture et que votre budget est de 48 millions de dollars, vous allez perdre beaucoup d'argent. Kristen Stewart était la plus grande star du casting. Aurait-on pu lui demander de le sauver?

Une brève histoire des «Charlie's Angels»

(L-R) Kristen Stewart, Ella Balinska et Naomi Scott | David M. Benett / Dave Benett / WireImage

La série originale sur trois femmes qui travaillaient comme enquêteurs privés a été diffusée sur ABC de 1976 à 1981. Les anges d'origine étaient Fawcett-Majors, Kate Jackson et Jaclyn Smith.

Bien qu'il soit critiqué pour être une excuse pour que les hommes se moquent des pistes féminines, le concept a gagné suffisamment de cache culturel pour engendrer des films de redémarrage et une nouvelle série télévisée.

Le film de redémarrage de 2000 avec Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu. Il a fait des affaires solides, gagnant 125 millions de dollars ici. La suite, Plein gaz, a fait un peu moins bien, gagnant 100 millions de dollars au pays.

Cependant, la série télévisée de redémarrage mettant en vedette Annie Ilonzeh, Minka Kelly et Rachael Taylor s'est rapidement éteinte, ne durant que huit épisodes, dont l'un n'est pas diffusé.

Sony, à la hauteur du succès du redémarrage Jumanji: Bienvenue dans la jungle, a pris une chance sur un autre Les anges de Charlie redémarrer, avec Elizabeth Banks co-vedette, co-écriture et mise en scène. Il semble maintenant que la franchise soit devenue froide, malgré tous les efforts de chacun.

Kristen Stewart n'a pas pu sauver les «Charlie's Angels»

Stewart était facilement le nom le plus reconnaissable de la distribution. Naomi Scott a eu un coup avec le live-action Aladdin jouant la princesse Jasmine, et sa performance a été considérée comme l'un des meilleurs aspects de ce film. Cependant, elle a été jetée dans Les anges de Charlie avant que ce film ne soit un succès, donc à toutes fins utiles, elle et le troisième ange, Ella Balinska, étaient des inconnus.

Le Daily Beast a écrit: «Si Stewart est la vedette de ce film, sa coupe de lutin blanchie arrive juste après. Le quasi-mulet recadré de Sabina était ce que Miley Cyrus essayait de faire en 2013. Il a cette qualité de modèle hors service inaccessible où il a toujours l'air plutôt humide mais en quelque sorte pas gras… Non, ce n'est plus une revue de Les anges de Charlie; c'est une ode à la coiffure énigmatique de K-Stew. "

En d'autres termes, les plus grandes stars de ce film ont été la coupe de cheveux de Stewart et Stewart. Scott et Balinska ne pouvaient pas rivaliser.

Alors que Stewart est généralement considérée comme une actrice de qualité, en particulier dans ses choix de films indépendants, Les anges de Charlie sert de preuve qu'elle ne peut pas ouvrir un film basé uniquement sur son nom. Il semble qu'aucune star ne soit plus en mesure de le faire.

Pourquoi la nouvelle bombe «Charlie’s Angels»?

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=RSUq4VfWfjE (/ intégré)

Lorsque les résultats décevants du box-office sont arrivés, Banks, toujours le bon sport, tweeté: "Eh bien, si vous allez avoir un flop, assurez-vous que votre nom y figure au moins 4x." Mais pourquoi cela at-il mal tourné?

Une partie de cela peut être la fatigue globale de la franchise, pas seulement Les anges de Charlie mais la surabondance de franchises. Terminator: Dark Fate et Docteur sommeil, une suite à Le brillant, malgré des critiques pas tout à fait mauvaises, également chialé au box-office malgré la prétendue nostalgie. Les anges de Charlie avait dépassé sa date de péremption.

Entertainment Weekly a écrit: «Stewart était une figure générationnelle pour crépuscule des gamins. Elle a passé le reste de cette décennie à fabriquer des titres hipster en Europe et en Indieland. Cette nouvelle Les anges de Charlie aurait pu être sa réintroduction passionnante dans le courant dominant – mais Stewart est le soulagement comique, son personnage étant moins bien intrigué que quiconque dans l'ensemble principal »