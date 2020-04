Kristen Taekman a tweeté en direct pendant le premier épisode, maintenant les fans veulent qu’elle revienne

Kristen Taekman, ancienne femme au foyer de New York City, a tweeté en direct avec les acteurs lors de la première de la saison 12. Les fans ont tellement aimé l’interaction de Taekman que beaucoup l’ont suppliée de revenir dans la série.

“Andy!!! Nous voulons que Kristen revienne. La saison prochaine, 7 filles », a tweeté une personne pendant l’épisode. Un autre fan a tweeté: “Je pense que @KristenTaekman s’intégrerait bien dans le groupe à ce stade.”

Kristen Taekman | Ben Gabbe / . pour la Fashion Week de New York: les défilés

Plusieurs personnes ont demandé à Taekman si elle envisagerait de revenir à la série. «Question honnête…. reviendriez-vous, si vous en aviez l’occasion? » Taekman a répondu avec quelques emojis, mais pour la plupart, il semble qu’elle serait prête à faire au moins une apparition.

Taekman s’est amusé avec le premier épisode

La distribution actuelle s’est préparée à un tweet en direct lors de la première et Taekman a mentionné qu’elle allait rejoindre l’équipe avec des commentaires tout au long de l’épisode. Elle s’est préparée pour le premier épisode avec un bon verre de vin rouge. “Je suis prêt! Que buvez-vous tous ce soir!? Rouge ou blanc?”

Elle a ajouté: «Super excitée de regarder la première de la saison #rhony ce soir! Je vais tweeter en direct alors tweet moi! ” Une personne a immédiatement écrit: «NOUS AVONS BESOIN DE VOUS DE RETOUR UNE FOIS TINSLEY.» Taekman semblait décontenancé et ne se rendait pas compte que Mortimer quittait la série. “Est-ce que @TinsleyMortimer part!? Non, elle est géniale !!! Ils ont besoin d’elle! Elle est la seule jeune! ” elle a répondu.

Alors que l’épisode se déroulait, Taekman a fait quelques observations. “Ouais !! @CountessLuann félicitations !! ” elle a écrit quand Luann de Lesseps a annoncé qu’elle avait fini sa probation. “# RHONY @ BravoTV.” Elle semble également aimer la nouvelle venue Leah McSweeney. “On dirait que Leah est la nouvelle édition parfaite pour # RHONY @ BravoTV love her!” elle a écrit. Taekman a également participé au jeu par jeu tout au long de l’épisode. “Dick pêche!? », A-t-elle écrit pour Morgan. De plus, elle a ajouté: “Grands slogans, mesdames.”

Elle a partagé ce que c’était que d’aller à l’un des fameux «voyages entre filles»

Taekman a préparé Showbiz Cheat Sheet en octobre sur ce à quoi ressemblait vraiment un voyage entre filles avec le casting. “Vraiment juste les bêtises qui se battent pour les chambres”, dit-elle en riant. “Je ne pense pas que quelqu’un d’autre fasse ça. Je suppose que j’ai juste l’impression que tout le monde est un peu plus mature que ces dames? »

«Mon expérience avec cela a été de les laisser faire leur travail», se souvient-elle. “J’étais contente d’avoir une petite pièce à l’écart de tout le drame parce que je ne suis pas vraiment ce genre de fille.”

Elle a également rappelé le tristement célèbre voyage au Montana. «Ce fut le meilleur pire voyage de ma vie», a-t-elle dit en riant. “Et c’était le plus beau cadre, une belle campagne et ils ne pouvaient tout simplement pas arrêter de se plaindre. C’était juste fou », poursuit-elle. “Ils avaient besoin d’un majordome, et ils avaient besoin de ceci et ils en avaient besoin.”

Taekman a ajouté que le casting est exactement ce que les téléspectateurs voient également. “Ils sont exactement comme ils sont devant la caméra lorsqu’ils sont éteints”, a-t-elle déclaré. «Comme je peux penser à deux des filles que j’ai rencontrées l’hiver dernier lors d’un événement, et elles étaient exactement comme elles étaient devant la caméra. Je veux dire, au point où vous vouliez presque dire: “Vous savez qu’ils ne tournent pas.” “