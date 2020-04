Kristin Cavallari a déjà demandé le divorce

2020-04-26 23:00:07

Kristin Cavallari aurait déjà demandé le divorce de Jay Cutler, des sources affirmant que des documents avaient été déposés deux jours avant qu’elle ne rende publique leur nouvelle le dimanche (26.04.20).

Kristin Cavallari aurait déjà demandé le divorce de Jay Cutler.

La star de “ Very Cavallari ” a annoncé dimanche (26.04.20) qu’elle et son mari Jay se sont séparés après sept ans de mariage et 10 ans ensemble, et il a maintenant été affirmé que le couple avait déposé ses papiers de divorce plus tôt cette semaine.

Une source a annoncé la nouvelle au magazine Us Weekly, qui a rapporté que l’ancien couple avait demandé le divorce vendredi (24.04.20), deux jours avant que Kristin ne rende la nouvelle publique dans une publication Instagram.

L’alun des «Hills» – qui a Camden, sept ans, Jaxon, cinq ans et Saylor, quatre ans, avec Jay – a écrit à côté d’une photo du couple: «Avec une grande tristesse, après 10 ans passés ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion d’amour pour obtenir un divorce. Nous n’avons que de l’amour et du respect l’un pour l’autre et sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. Ceci est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. (sic) ”

Jay, 36 ans, a ensuite republié le même message sur sa propre page Instagram accompagné d’une photo de retour de l’ancien couple.

La nouvelle de la rupture survient après que Jay a récemment révélé qu’il “avait essentiellement perdu connaissance” lorsqu’il avait proposé à Kristin, 33 ans.

Il a dit: «Je ne l’ai pas bien fait. Si je pouvais le refaire, je le referais. C’est juste angoissant.

“Vous essentiellement [black out]! C’est comme, ‘Retirez cette bague de mon visage. Je ne peux plus tenir ça. ”

Pendant ce temps, Kristin a précédemment déclaré que le fait d’être parents avait exercé une pression supplémentaire sur leur mariage.

Elle a expliqué: “Le mariage est vraiment difficile avec les enfants, les enfants mettent l’accent sur une relation qui est juste la vérité. Si vous avez des styles parentaux différents, cela pose un ensemble unique de problèmes … Ma mère a toujours dit que vous voulez être unifiée devant les enfants. Tu ne peux pas être comme papa dit que ça va mais maman ne le fait pas. Tu dois parler de ce solo puis revenir et être unifié devant les enfants. “

Mots clés: Kristin Cavallari, Jay Cutler

Retour au flux

.