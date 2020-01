Kristin Cavallari détaille les problèmes de confiance après les retombées avec les rumeurs de son meilleur ami sur l’affaire

Kristin Cavallari donne aux fans un meilleur aperçu de sa brutale dispute avec l’ancienne meilleure amie Kelly Henderson.

Après s’être ouverte sur ce qui a mis fin à leur amitié dans la première de la saison 3 de “Very Cavallari”, la star de télé-réalité se confie au coloriste Justin Anderson à propos de la querelle dans un aperçu du nouvel épisode de jeudi.

Le boeuf a commencé lorsque certains fans de la série ont commencé à spéculer sur le mari de Kristin, Jay Cutler, et son membre de l’équipe glamour avaient une liaison. Cavallari elle-même n’a jamais cru à rien de la conversation, mais n’était pas ravie de la façon dont Henderson a réagi aux potins.

“Elle ne retournera pas mes SMS”, raconte Cavallari à Anderson dans la vidéo. “J’étais au Mexique en train de filmer une émission de télévision et elle ne m’a littéralement rien dit. Normalement, Kelly se disait” Comment va le Mexique? Je sais que tu es là seul pendant les deux premières semaines “. Elle ne m’a littéralement rien dit à part un texto me demandant si j’ai parlé avec les producteurs de “Very Cavallari”. ”

“Pendant tout ce temps, son truc a été: ‘Je me fiche de la série, je ne me soucie que de votre amitié'”, a poursuivi Cavallari. “Elle a bu du Kool-Aid, très longtemps. Je pensais que Kelly était la dernière personne sur la planète avec laquelle cela arriverait.”

Dans un confessionnal, Kristin a parlé d’être brûlée dans le passé et d’avoir les mêmes sentiments maintenant. “J’ai des problèmes de confiance, j’en ai”, a-t-elle avoué. “J’ai eu des gens dans le passé qui profitaient de moi pour leur propre gain personnel. Quand j’ai commencé à sentir que Kelly m’utilisait vraiment, cela a déclenché quelque chose en moi.”

Quand Anderson a dit qu’Henderson lui avait dit qu’elle était “blessée” par la situation, Cavallari ne comprenait pas pourquoi. “De quoi est-elle blessée?” elle a demandé. “Je lui ai demandé:” Est-ce que j’ai fait quelque chose pour te faire du mal, pour te contrarier, pour que tu ne veuilles pas être ami avec moi? et elle m’a dit: “Non, tu n’as rien fait.” “

“Pourquoi ne m’a-t-elle pas dit qu’elle avait été blessée pendant tout ce truc?” elle se demandait. “Je ne sais pas pourquoi elle est blessée ou bouleversée, honnêtement.”

Kristin a également affirmé qu’Henderson n’avait “jamais” dit qu’elle était désolée de la façon dont la situation s’était aggravée et était plutôt “très défensive à ce sujet” lorsque Cavallari a essayé de la mettre en évidence. Justin a dit que Kelly “roulait des yeux” à propos de tout quand ils ont parlé et dit “C’est tellement stupide” – mais il était l’équipe Kristin, disant: “vous ne vous êtes pas occupé de votre meilleur ami.”

Selon GENS, les deux n’ont toujours pas parlé dans la vraie vie depuis les retombées.

Lors de la première, Cavallari a exprimé sa frustration quant à la manière dont Henderson a géré les rumeurs. Elle a expliqué comment Henderson mettrait constamment les rumeurs en ligne, ajoutant du “carburant au feu”, ce qui a fait croire à Cavallari que c’était dans son intérêt personnel.

“Pourquoi voulez-vous publier à ce sujet? Pour obtenir plus d’attention à ce sujet”, a-t-elle déclaré. “Si j’étais accusé d’avoir une liaison avec votre mari, je ne dirais pas son nom f-king sur les réseaux sociaux. Genre, allez.”

“Au lieu qu’elle se contente de posséder son côté et d’être du genre ‘Je suis désolé! Oh mon dieu, ça n’a jamais été mon intention’ ou quoi que ce soit, elle a continué à me repousser et deviendrait vraiment défensive”, a expliqué Cavallari. “Et puis, elle a littéralement cessé de me répondre.”

“Very Cavallari” est diffusé le jeudi sur E!