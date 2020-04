Kristin Cavallari et Jay Cutler ont combattu les rumeurs de tricherie avant de se séparer

Avant Kristin Cavallari et Jay Cutler a annoncé qu’ils divorçaient après 10 ans ensemble dimanche, les deux étaient très francs sur leurs “problèmes” de mariage et ont même trompé les rumeurs sur l’émission de téléréalité de l’ex-couple “Very Cavallari”.

Quiconque a regardé la saison la plus récente sait que Cavallari et l’ancien meilleur ami Kelly Henderson ont eu une mauvaise dispute, à la suite de spéculations de fans, elle et Cutler avaient une liaison. Alors que Cavallari elle-même a déclaré qu’elle n’avait jamais cru à aucune des rumeurs – que Cutler et Henderson ont également niées – elle n’était pas ravie de la réaction générale d’Henderson aux potins.

Lors de la première de la saison, Cavallari a expliqué comment Henderson mettrait constamment les rumeurs en ligne, ajoutant seulement du “carburant au feu” au lieu d’essayer de l’écraser. “Pourquoi voulez-vous publier à ce sujet? Pour obtenir plus d’attention à ce sujet”, a déclaré Kristin. “Si j’étais accusé d’avoir une liaison avec votre mari, je ne dirais pas son nom f-king sur les réseaux sociaux. Genre, allez.”

“Au lieu qu’elle se contente de posséder son côté et d’être du genre ‘Je suis désolé! Oh mon dieu, ça n’a jamais été mon intention’ ou quoi que ce soit, elle a continué à me repousser et deviendrait vraiment défensive”, a expliqué Cavallari. “Et puis, elle a littéralement cessé de me répondre.”

Kristin a affirmé qu’Henderson n’avait “jamais dit” qu’elle était désolée de l’escalade de la situation. La dernière interaction que les téléspectateurs ont vue entre les deux anciens amis était Cavallari lui envoyant un dernier texto. Selon Cavallari, le texte disait: “Tu me manques et cela m’a absolument tué. Je suis désolé, je sais que je suis dur quand je suis blessé. Je t’aime et nous devons réparer ça.” Kristin a déclaré que Kelly n’avait jamais répondu, ce qui, selon Cavallari, était “la paille finale de l’amitié”.

Selon des sources parlant avec les deux GENS et E!, les rumeurs de tricherie n’avaient “rien” à voir avec leur décision de se séparer.

“Avec une grande tristesse, après 10 ans passés ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion d’amour pour divorcer”, ont déclaré Cavallari et Cutler sur leurs pages respectives sur les réseaux sociaux dimanche. “Nous n’avons que de l’amour et du respect l’un pour l’autre et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. Ce n’est que la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. “

L’annonce est intervenue après que Cavallari a également parlé de certains des «hauts et des bas» de leur mariage lors d’un épisode ultérieur de «Very Cavallari».

“Jay a été génial, oui. De l’extérieur, les choses sont si parfaites et les choses sont si grandes. Mais en fait, elles ne le sont pas. Et ça craint,” dit-elle dans un épisode d’avril. “Ça craint. C’est la chose, cependant, avec le mariage … c’est des hauts et des bas.”

Dire qu’il n’y a “rien de tel qu’une relation parfaite”, elle a admis qu’elle et Jay “avaient des problèmes”. Cavallari a ajouté: “J’ai toujours été très vocal à ce sujet. Nous devons travailler à notre relation, alors l’entendre dire que nous sommes parfaits est un peu idiot pour moi. Nous avons certainement des problèmes.”

Les deux ont annoncé leur séparation après des vacances ensemble aux Bahamas, qui sont devenues une épreuve de trois semaines et ont déclenché une réaction violente alors qu’ils sont restés plus longtemps que prévu pendant la pandémie de coronavirus.

Selon une source PEOPLE, les deux “savaient déjà qu’ils se séparaient” avant l’escapade.

Les ex partagent les fils Camden, 7 ans, et Jaxon, 5 ans, et sa fille Saylor, 4 ans.