Kristin Cavallari ne se sentait pas à l’aise avec la célébrité

Kristin Cavallari ne s’est jamais “sentie en sécurité” dans le monde du showbiz et n’a compris ce qu’elle était “censée faire” de sa vie lorsqu’elle a lancé son entreprise de bijoux.

La star de 33 ans est devenue célèbre sur Laguna Beach: The Real Orange County de MTV avant de jouer dans The Hills et même si elle avait l’ambition d’être actrice, ce n’est que lorsqu’elle a lancé sa marque de bijoux , Rare James, qu’elle a trouvé ce qu’elle “est censée faire” dans la vie.

Écrivant dans le livre «The Game Changers», elle a déclaré: «Le monde du divertissement est si élevé que je ne me suis jamais vraiment senti en sécurité.

“Ce n’est que lorsque j’ai lancé ma propre entreprise, Uncommon James, que j’ai senti que j’avais vraiment trouvé ce que j’étais censé faire.”

Kristin – qui a des enfants Camden, sept ans, Jaxon, cinq ans et Saylor, quatre ans, avec son mari Jay Cutler – a admis qu’elle avait développé une “peau dure” en raison des pressions de la célébrité, mais les commentaires des trolls peuvent toujours la bouleverser.

Elle a dit: “Je mentirais si je disais que ça ne m’arrivait pas parfois.”

Heureusement, la star de «Very Cavillari» a sa famille pour aider à garder les choses «en perspective».

Plus tôt ce mois-ci, la beauté blonde a confirmé qu’elle revenait à “ The Hills – sur laquelle elle a joué de 2009 à 2010 – mais n’a pas pu donner beaucoup de détails sur son apparence.

Elle a dit: “Je vais faire une apparition sur ‘The Hills’. Je ne sais pas ce que je peux et ne peux pas dire. De toute évidence, je dis toujours tellement, mais les gens attendent cela de moi.

“Je suis excité! En fait, je suis très excité. Je pense que ça va être amusant de retourner voir le vieux gang et, oui, j’attends ça avec impatience.”

Kristin a également confirmé qu’elle n’avait filmé aucune scène pour le moment.

Elle a ajouté: “Ils viennent de commencer le tournage. Je ne sais pas quand je commencerai le tournage ou ce qui se passe encore, mais je le serai.”

