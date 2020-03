Kristin Cavallari ne veut pas être à la télé-réalité dans 5 ans

Ne vous attendez pas à voir Kristin Cavallari à la télé-réalité pour toujours.

Le joueur de 33 ans, qui joue actuellement dans Very Cavallari, veut dire au revoir aux équipes de tournage dans cinq ans.

Lors d’un événement de lancement pour sa marque de bijoux, Uncommon James, le 5 mars 2020, la mère de trois enfants a parlé de son avenir avec la télé-réalité. En parlant avec ET, Cavallari a déclaré qu’elle ne le voyait pas comme un concert à long terme mais plutôt comme un tremplin pour devenir un propriétaire d’entreprise prospère.

«Ce n’est pas quelque chose que je veux faire pour toujours», a-t-elle déclaré.

La star de la télévision née à Denver a poursuivi en disant qu’elle s’était inscrite à Very Cavallari, maintenant dans sa troisième saison sur E !, pour donner un coup de pouce à son entreprise. «Je l’ai fait, pour être honnête, pour Uncommon James. Je voulais juste faire connaître le nom et apporter une certaine visibilité à cela », a-t-elle déclaré.

Kristin Cavallari assiste à la soirée de lancement de l’Uncommon James SS20 le 5 mars 2020 | Tibrina Hobson / .

Bien qu’elle apprécie son temps sur Very Cavallari, ce n’est pas quelque chose qu’elle considère comme faisant partie de sa vie en 2025. «Je m’amuse beaucoup à le faire et, finalement, je suis très heureuse d’être retournée à la télé-réalité, mais non, je ne veux pas faire ça dans cinq ans », a déclaré Cavallari.

Kristin Cavallari a commencé à la télé-réalité à l’adolescence

Avant son passage actuel sur Very Cavallari, une série sur la gestion de Uncommon James et la vie avec son mari, Jay Cutler, et leurs enfants à Nashville, Tenn., Cavallari est devenue célèbre à la télé-réalité à l’adolescence.

Ses années de lycée dans le comté d’Orange, en Californie, ont été dépeintes sur Laguna Beach de MTV, la version du réseau sur The O.C., la série dramatique à succès de Fox avec Mischa Barton, Adam Brody, Ben McKenzie et Rachel Bilson.

Casting de «Laguna Beach» en 2004 | Jason Merritt / FilmMagic

Elle a essayé d’agir avant de revenir à la télé-réalité avec «The Hills»

Après la fin de Laguna Beach en 2006 après trois saisons, Cavallari a essayé une voie différente dans l’industrie du divertissement. Selon IMDb, elle s’est essayée à la comédie, décrochant des rôles dans CSI: NY et Veronica Mars, entre autres.

Lorsque MTV a créé une série de suivi à Laguna Beach, Cavallari est revenu à la télé-réalité et a joué dans The Hills. L’émission a duré six saisons avant de se terminer en 2010.

Kristin Cavallari apparaîtra dans la saison 2 de «The Hills: New Beginnings»

Cavallari devrait revenir à The Hills lorsqu’elle apparaîtra dans les prochains épisodes du redémarrage, The Hills: New Beginnings. Elle a révélé à ET lors du même événement, elle fera une apparition dans la saison 2, et est «très excitée» de «voir le vieux gang».

Bien qu’elle n’ait pas personnellement commencé le tournage de la série, les membres du casting de la série l’ont déjà fait, selon Cavallari.

MTV n’a pas encore dévoilé de date de première pour la saison 2 de The Hills: New Beginnings, de sorte que les fans devront attendre de savoir quand ils verront Cavallari au redémarrage. Elle sera rejointe par ses anciennes co-stars, dont Audrina Patridge, Spencer Pratt, Brody Jenner, Whitney Port, Justin Brescia, Heidi Montag, Jason Wahler et Frankie Delgado. En attendant, la propre émission de Cavallari, Very Cavallari, continue sur E! à 21 heures. chaque jeudi.