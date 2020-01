Kristin Cavallari pot fumé ‘tous les jours’

2020-01-31 07:30:04

Kristin Cavallari fumait de la marijuana «tous les jours» après l’école et a été arrêtée plusieurs fois à l’adolescence.

L’adolescente de 33 ans était souvent en difficulté à l’adolescence et a finalement été envoyée vivre avec son père parce que sa mère “ne savait pas vraiment quoi faire d’autre” avec elle.

Rappelant le passé lors du dernier épisode de “Very Cavallari”, elle a déclaré: “J’ai déménagé de Barrington à Laguna Beach pour vivre avec mon père parce que j’avais de gros ennuis.

“Et ma maman ne savait pas vraiment quoi faire d’autre avec moi.

“J’ai traversé une phase où je fumais littéralement du pot tous les jours après l’école et ma mère m’appelait et me disait:” Hé, tu veux aller dîner? ” Et je serais comme, ‘F ** k, je suis tellement lapidé!’ ”

Kristin a admis qu’elle avait même été arrêtée à l’occasion en raison de son comportement sauvage.

Elle a dit: “J’ai commencé à avoir pas mal de problèmes quand j’étais en huitième. Je me faufilais beaucoup.

“J’ai commencé à boire, à fumer du pot, à avoir des relations sexuelles. J’ai été arrêté plusieurs fois.”

Kristin, son mari Jay Cutler – le père de ses enfants Camden, sept ans, Jaxon, cinq ans et Saylor, quatre ans – et sa mère Judy ont également jeté un coup d’œil sur les anciennes coupures de magazines de ses jours “ Laguna Beach ” et “ The Hills ”. la beauté blonde ne regrette pas son passé “sauvage”, elle est heureuse d’avoir “évolué” et de s’installer.

Elle a dit: “Ma vie à l’époque était un peu sauvage et folle. Je ne regrette rien, je ne changerais rien au monde, mais je suis juste heureuse que ma vie ait évolué.

“J’ai rencontré Jay, nous avons déménagé en banlieue et nous nous sommes installés. Et je ne manque pas du tout cette vieille vie, je suis vraiment heureux que Jay m’ait un peu ancré.”

Kristin ne pense pas qu’elle et son épouse de 36 ans se seraient très bien entendues à l’adolescence.

Elle a dit: “Jay et moi étions à peu près opposés en grandissant – j’étais un peu rebelle. Jay devait être extrêmement discipliné parce qu’il était toujours un athlète.

“De plus, son père était policier. Je n’aurais pas eu autant de problèmes si mon père était flic.

“Nous n’aurions jamais été amis au lycée – Jay ne pouvait pas me suivre! Il ne peut toujours pas me suivre.”

