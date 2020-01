Kristin Cavallari révèle qu’elle a été «arrêtée plusieurs fois» avant Laguna Beach

Kristin Cavallari était une enfant sauvage bien avant ses jours “Laguna beach.”

Le nouvel épisode de jeudi de “Very Cavallari”, la star de télé-réalité et mari Jay Cutler a fait un voyage dans sa ville natale de Barrington, Illinois, où elle a révélé à quel point elle était une fauteuse de troubles lorsqu’elle était adolescente.

“J’ai déménagé de Barrington à Laguna Beach pour vivre avec mon père parce que j’avais des ennuis et ma mère ne savait pas vraiment quoi faire de moi”, a expliqué Cavallari.

En parlant avec Jay sur le trajet en voiture là-bas, elle a commencé à craquer en lui disant: «Il y avait une phase où je fumais littéralement du pot tous les jours après l’école et ma mère m’appelait comme:« Voulez-vous aller dîner? et je serais comme, ‘f-k, je suis tellement lapidé. “”

Alors qu’elle est en bons termes avec sa maman Judy maintenant, Cavallari a dit que “ce n’était pas toujours le cas” quand elle était plus jeune. «En fait, je détestais vraiment ma mère en grandissant, comme la plupart des adolescents», a-t-elle déclaré.

Alors qu’ils se remémoraient, Cavallari a révélé qu’elle avait abandonné l’école et pris le train pour Chicago et avait été “ramenée à la maison par la police” après une autre soirée. Sa maman s’est ensuite souvenue d’une nuit où Kristin, en 8e année à l’époque, avait tenté de se faufiler par la fenêtre de la salle de bain après “quelques cocktails” et s’était coincée. “J’étais tellement ivre, je n’ai pas pu rentrer dans ma chambre”, a déclaré Kristin en pleurant de rire.

“J’ai commencé à avoir pas mal de problèmes quand j’étais en 8e année”, a-t-elle expliqué dans un confessionnal. “Je me faufilerais beaucoup. Je me souviens d’une fois où j’ai volé la voiture de mon demi-frère. J’ai commencé à boire, à fumer du pot, à avoir des relations sexuelles. J’ai été arrêté quelques fois.” Encore une fois, elle ne pouvait pas arrêter de craquer en revisitant son passé.

“Je peux en rire maintenant, je ne riais pas alors”, a ajouté sa maman, avant qu’ils ne commencent tous les deux à taquiner Jay à propos d’être un bon garçon dans sa jeunesse. “Jay n’a jamais eu de problèmes”, a déclaré Kristin, qui a révélé qu’il n’avait brisé le couvre-feu qu’après son diplôme d’études secondaires.

“Nous n’aurions jamais été amis au lycée”, a-t-elle ajouté dans un confessionnal. “Je n’aurais pas regardé Jay deux fois au lycée. Ce n’était pas mon genre. Je traînais avec les mauvais garçons.”

Après que sa mère ait sorti quelques vieux coupures de journaux et de magazines de ses jours à “Laguna Beach”, Cavallari a aussi réfléchi à cette période de sa vie.

“Ma vie à l’époque était un peu sauvage et folle. Je ne regrette rien. Je ne changerais rien au monde, je suis juste heureuse que ma vie ait évolué”, a-t-elle déclaré. “Je ne manque pas du tout cette vieille vie, je suis content que Jay m’ait un peu ancré.”

Bien qu’elle ne regrette rien, elle a envoyé un message à sa jeune personne: “Je dirais à Kristin, 22 ans, de dire et d’arrêter de boire autant. J’étais une bombe bâclée si f! King!”

“Very Cavallari” est diffusé le jeudi sur E!