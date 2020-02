Kristin Cavallari révèle qu’elle et son père se sont «séparés» depuis la mort de son frère

Kristin Cavallari essaie d’en savoir un peu plus sur son origine – et cela signifie se rapprocher de son père, Dennis, dont elle s’est séparée au cours des dernières années.

Dans l’épisode de jeudi de “Very Cavallari”, la star de téléréalité a parlé de “ne pas porter le nom de Cavallari” après avoir épousé Jay Cutler. Bien qu’elle utilise toujours Cavallari professionnellement, ses enfants sont tous des couteliers.

“Mon frère étant parti, il n’y a personne d’autre de mon côté de la famille qui va continuer le Cavallari maintenant”, a-t-elle dit en parlant avec son mari. “Mon frère était le dernier Cavallari.”

Le frère de Kristin, Mike, est mort d’hypothermie après s’être perdu dans le désert de l’Utah en 2015.

“Au fil des ans, mon père et moi nous sommes un peu séparés”, a admis Cavallari dans un confessionnal, avant d’expliquer pourquoi elle espère fouiller dans la généalogie de sa famille. “Je veux juste que mes enfants comprennent très bien d’où ils viennent.”

À Los Angeles pour filmer avec E! pour les Emmys, Kristin a rencontré son père, qui vit à Denver mais travaille souvent en Californie. “Nous essayons de nous voir autant que possible”, a déclaré Cavallari. “Malheureusement, mon père et moi nous sommes quelque peu séparés au cours des dernières années. Le décès de mon frère a évidemment été extrêmement difficile pour mon père. J’espère que le fait d’être face à face nous aidera à nous reconnecter.”

“Mon père et mon frère étaient proches et à cause de cela, je pense que notre relation est très superficielle”, a-t-elle poursuivi. «Nous touchons à beaucoup de choses, mais nous ne nous plongons pas vraiment dans les détails. Cela met un peu de vide entre nous. J’espère qu’avec cet arbre généalogique et en retraçant les racines, je ne ‘ t sais, il nous donne quelque chose de se lier et il va ouvrir plus. “

Après avoir donné à son père une mise à jour sur ses enfants, il lui a montré de vieilles photos de famille et lui a parlé de la famille Cavallari venant d’Italie en Amérique en 1903. Kristin a obtenu des informations indispensables sur ses arrière-grands-parents, avant de décider d’embaucher également un chercheur / généalogiste privé en Italie pour aider à étoffer l’arbre généalogique.

“Voir mon père et rechercher le nom de Cavallari, c’est vraiment épanouissant”, a déclaré Kristin à la fin de l’épisode, “et j’ai l’impression que c’est un pas de plus vers l’amélioration de notre relation.”

“Very Cavallari” est diffusé le jeudi sur E!