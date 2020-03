Kristina Schulman a applaudi un disciple l’accusant d’avoir copié Dean Unglert et Caelynn Miller-Keyes

Nous avons vu Kristina Schulman dans The Bachelor et Bachelor in Paradise, et les fans ont appris à l’aimer ou à la détester. La beauté d’origine russe a initialement concouru pour l’amour de Nick Viall, mais elle a été renvoyée chez elle plus tôt que beaucoup ne l’avaient prévu. Bien qu’elle ait tenté de trouver l’amour sur BIP à deux reprises, cela ne lui a pas marché non plus. Et sa dernière saison l’a vue avec une nouvelle attitude qui a découragé bon nombre de ses fans.

Quoi qu’il en soit, nous savons que Schulman s’en tient à ses armes et reste fidèle à elle-même. Et maintenant, elle applaudit à un abonné Instagram qui a accusé de copier son ex-petit ami, Dean Unglert, et sa petite amie, Caelynn Miller-Keyes. Voici ce qui s’est passé.

Dean Unglert et Kristina Schulman ont une histoire

Dean Unglert et Kristina Schulman sur «Bachelor in Paradise» | Paul Hebert / Walt Disney Television via .

Unglert et Schulman se sont rencontrés pour la première fois sur la saison 4 du BIP, et ils l’ont fait dès le début. Leur connexion s’est développée à partir du moment où ils se sont rencontrés pour la première fois, et ils ont même développé leur relation à l’antenne lorsque le tournage a pris une pause. Malheureusement, quand Unglert a posé les yeux sur une autre participante, Danielle Lombard, tous les paris étaient annulés. Et un triangle amoureux s’en est suivi.

Lombard a demandé à Unglert à une date quand elle est arrivée sur la plage, et il a accepté. Cela a conduit Unglert à avoir des sentiments apparemment superficiels pour elle, car il aimait son apparence. Mais, bien sûr, cela a également compromis sa relation avec Schulman. En fin de compte, Schulman a fini par quitter la série de son propre gré, car elle ne se sentait pas priorisée par Unglert.

Nous savons que Schulman et Unglert se sont réconciliés après le spectacle, et ils ont continué à ce jour. En fin de compte, cependant, ils ont dit que ça s’arrêtait, bien qu’ils aient admis avoir de sérieux sentiments l’un pour l’autre.

Caelynn Miller-Keyes et Unglert ont voyagé à travers le monde ensemble

Miller-Keyes et Unglert ont connu un début difficile dans leur relation. Nous savons qu’ils se sont également rencontrés sur BIP, mais Unglert a décidé de quitter la plage dès qu’il a commencé à se rapprocher de Miller-Keyes, car il ne pensait pas que leur relation serait durable. Unglert est finalement revenu, car il s’est rendu compte que Miller-Keyes valait le risque. Et ensemble, ils ont quitté le paradis et ont commencé leur vie ensemble.

Unglert a vécu une vie aventureuse pendant un certain temps, car il vit dans une camionnette et voyage à travers le monde. Alors que Miller-Keyes est connue pour être une fille de concours, elle embrasse son côté aventureux.

“Je suis une fille de concours … mais le côté Miller de ma famille … ils sont très aventureux, ils font de la randonnée, ils vivent, comme, Airstreams, tu sais?” Et donc, j’embrasse ce côté de moi que je n’ai jamais eu auparavant, et c’est génial », a-t-elle déclaré à Access au début de leur relation.

Maintenant, Miller-Keyes et Unglert publient tout sur leurs voyages sur Instagram, et ils tiennent un blog où ils partagent où ils sont allés, combien cela leur a coûté et où ils ont l’intention d’aller ensuite.

Schulman a applaudi un suiveur grossier

Schulman aime également les grands espaces. Le 17 mars, elle a publié une série de photos la montrant dans la nature pendant la quarantaine des coronavirus. Mais un adepte l’a accusée d’avoir volé le contenu d’Unglert et Schulman.

“Pourquoi copiez-vous Dean et caelynn?” le disciple a demandé avec les emoji du globe oculaire.

À cela, Schulman a répondu: “Êtes-vous en train de dire que quiconque explore la nature copie quelque chose qui existe depuis des millions d’années?”

L’affiche originale indiquait «bien sûr, mais ils exploraient également la nature pendant cette période de quarantaine. Je trouve juste un peu étrange que vous fassiez exactement la même chose. »

Schulman a répondu: «Umm. Lmao ok. Je ne sais pas comment répondre à cette attente, IL EST COMPLÈTEMENT NORMAL DE SORTIR ET DE FAIRE DES MARCHES EN NARURE ou de marcher sur la plage ou de gravir le mont Everest. Idk c’est un grand monde et nous y vivons et l’explorons . “

Beaucoup d’autres ont soutenu Schulman ici, et d’autres l’ont applaudie pour avoir pratiqué la distance sociale et être sortie sans personne d’autre autour d’elle. Et nous sommes sûrs qu’un commentaire ne l’empêchera pas de publier le contenu qu’elle souhaite partager!

