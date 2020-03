Kristina Schulman reviendra-t-elle sur «Bachelor in Paradise»? Elle est allée la deuxième fois pour ‘Fun’

Maintenant que la saison de Bachelor de Peter Weber touche à sa fin, les fans attendent avec impatience à la fois Bachelor in Paradise et Bachelor: Summer Games. Et il y a eu beaucoup de castmembers répétés sur BIP dans le passé. Nous savons que Kristina Schulman, qui a fait ses débuts dans la saison de licence de Nick Viall, a tenté de trouver l’amour deux fois sur les plages du Mexique. Jusqu’à présent, cela n’a pas fonctionné.

Alors, la beauté russe reviendra-t-elle au paradis? Elle a longuement expliqué pourquoi elle avait même choisi de revenir une deuxième fois après sa première expérience déchirante. Et comme tant de ses fans espéraient la voir comme la prochaine Bachelorette, nous savons qu’elle recevrait beaucoup d’amour (mais peut-être aussi de la haine) si elle revenait à la série.

Kristina Schulman n’a pas eu de chance sur ‘Bachelor in Paradise’

Viall n’a pas choisi Schulman pour être sa personne spéciale à la fin de sa saison. Et même si elle pensait avoir trouvé une romance durable avec Dean Unglert lors de sa première saison de Paradise, cela ne s’est pas bien passé non plus.

Dans la saison 4, Unglert a poursuivi Schulman et Danielle Lombard – et les deux femmes avaient plus l’impression de se battre pour attirer l’attention d’Unglert. Schulman a fini par quitter la série et Unglert a exprimé un profond chagrin. Bien que les deux se soient réconciliés et datés après le spectacle, ils se sont finalement séparés à nouveau malgré des sentiments profonds et sérieux l’un pour l’autre.

Au cours de la saison 6, Schulman a tenté de retrouver l’amour une fois de plus – mais elle n’a pas eu beaucoup de chance. Son premier rendez-vous a été passé avec Blake Horstmann, car elle avait beaucoup de mots en colère pour lui après ce qui s’est passé à Stagecoach. Bien que Horstmann ait demandé si Schulman voulait donner une chance à la romance plus tard dans la saison, elle a finalement refusé.

Elle est allée la deuxième fois avec un état d’esprit totalement différent

Schulman a eu une attitude totalement différente lors de sa deuxième saison de Paradise. Elle est entrée dans une attitude irréfléchie, et beaucoup pensaient que cela la rendait beaucoup moins accessible. Mais Schulman a défendu son personnage sur le podcast Bachelor Happy Hour tout en expliquant ses intentions la deuxième fois.

«C’était trop grave la dernière fois et j’étais très vulnérable, toutes ces choses. Super, mais je voulais m’amuser », a expliqué Schulman. «J’étais ouvert à rencontrer quelqu’un, mais en fin de compte, je voulais avoir cette force pour montrer qu’il est OK de revenir et d’être plus fort cette fois-ci.»

Demi Burnett, qui était également sur la saison 6 de Paradise, a déclaré à Schulman sur le podcast qu’elle “avait fait des choses incroyables”.

“Je me suis amusé. J’avais beaucoup de bons amis », a ajouté Schulman.

Schulman fera-t-il une autre apparition?

Alors, pouvons-nous nous attendre à ce que Schulman fasse une autre apparition au paradis? Nous ne sommes pas sûrs – et . note que les jeux d’été reviennent également, donc Paradise n’est peut-être pas dans les cartes.

Jusqu’à présent, les prédictions de cast de notes lourdes sont déjà disponibles concernant qui se dirige vers le Mexique. Il semblerait que Natasha Parker et Kelley Flanagan réapparaissent, car ils étaient les favoris des fans de la saison de Weber. Et Mykenna Dorn semble également être la solution idéale pour le paradis. Bien que Dorn ait eu des moments difficiles et dramatiques avec un autre concurrent pendant la saison de Weber, son auto-responsabilisation avait de nombreuses racines pour qu’elle trouve l’amour à l’avenir.

Si Schulman revient, il semble que Unglert et Horstmann ne le seront pas. Unglert est actuellement heureux avec Caelynn Miller-Keyes, et après la débâcle d’Horstmann avec Stagecoach à partir de 2019, il semble qu’il prenne du recul. Peut-être qu’un nouveau départ au paradis avec aucun de ses ex n’est exactement ce dont Schulman a besoin.

