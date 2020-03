Kristofer Hivju teste positif pour le coronavirus

2020-03-16 22:00:05

La star de Game of Thrones, Kristofer Hivju, a été testée positive pour le coronavirus.

La star de “ Game of Thrones ” – qui a joué Tormund Giantsbane dans la série fantastique de HBO – s’est rendue sur Instagram lundi (16.01.20) pour révéler qu’il s’auto-isolait à la maison à la suite de COVID-19.

Il a écrit: “Salutations de la Norvège! Désolé de dire qu’aujourd’hui, j’ai été testé positif pour COVID19, le virus Corona. Ma famille et moi-même nous isolons à la maison aussi longtemps qu’il le faudra. Nous sommes en bonne santé – je présentez de légers symptômes de rhume. (sic) ”

L’acteur de 41 ans a ensuite exhorté les autres à faire leur part pour aider à protéger la “communauté entière”.

Il a ajouté dans le long article: “Il y a des gens à plus haut risque pour qui ce virus pourrait être un diagnostic dévastateur, donc je vous exhorte tous à être extrêmement prudent; mettre en quarantaine; faites tout ce que vous pouvez pour empêcher le virus de se propager. Ensemble, nous pouvons lutter contre ce virus et éviter une crise dans nos hôpitaux. Veuillez prendre soin les uns des autres, garder vos distances et rester en bonne santé! Veuillez visiter le Centre for Disease de votre pays Contrôlez le site Web et suivez les réglementations pour rester en sécurité et vous protéger non seulement vous-même, mais toute notre communauté, et en particulier les personnes à risque comme les personnes âgées et les personnes ayant des conditions préexistantes. @Grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Merci à @ panoramaagency (sic) ”

Cela survient après la fermeture de l’ensemble de la saison deux de ‘The Witcher’ – dans laquelle Kristofer est en vedette – en raison de craintes de coronavirus.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “Nous avons pris la décision, effective immédiatement, de suspendre la production pendant deux semaines pendant cette période difficile … cela donnera à chacun le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant. Le coronavirus a soulevé des défis des problèmes pour tous ceux qui travaillent sur le tournage de productions pour Netflix. Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail que tout le monde a fait pour assurer la sécurité des acteurs et des équipes pendant cette pandémie. “

