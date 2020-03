Kumail Nanjiani a déjà été auditionné pour un rôle de soutien dans une émission de télévision Marvel – Maintenant, il est un super-héros

L’idée d’embaucher un comédien pour le MCU pourrait ne pas ressembler à un plan typique pour Marvel, mais ils en ont déjà embauché quelques-uns. Après tout, Chris Pratt était considéré comme un comédien en raison de son rôle dans les parcs et les loisirs. Paul Rudd est un autre comédien, et la même désignation peut être donnée à un certain nombre d’autres acteurs de la franchise.

Kumail Nanjiani est probablement le plus comique de tous les acteurs embauchés pour un projet Marvel, du moins pour faire du stand-up. Il a auditionné une fois pour un rôle dans les Agents du SHIELD d’ABC et a été refusé. Il avait toujours aspiré à devenir un super-héros sur grand écran.

Certaines opportunités sont arrivées, si elles refusent jusqu’à ce que finalement décrochent un rôle majeur dans The Eternals. Maintenant, il aurait pu créer un nouveau précédent MCU pour l’embauche de comédiens.

Les autres comédiens utiliseront-ils la stratégie patiente de Kumail Nanjiani?

Kumail Nanjiani | Charley Gallay / .

D’autres rôles de soutien sont devenus disponibles pour Nanjiani chez Marvel, apparemment dans certains films. Il les a refusés parce qu’il pensait que le rêve de jouer un super-héros en tête d’affiche pouvait être possible.

Après tout, le MCU l’a déjà ouvert à plus de minorités jouant ces personnages, tout comme les bandes dessinées. Peut-être qu’il a prédit que la pression de MCU pour la diversité lui donnerait éventuellement un plus grand rôle.

Nanjiani a déclaré dans une interview avec Entertainment Weekly: “J’étais comme,” je ne veux pas faire partie d’un film Marvel; Je veux être un super-héros Marvel. ” Oui, c’était une stratégie de carrière très risquée, même si elle s’est avérée efficace.

Lorsque Nanjiani a décroché le rôle de Kingo dans The Eternals, cela semblait prêt à l’emploi car le personnage est déjà un peu comique. Dans le film, Kingo travaillera comme une star de Bollywood tout en vivant sur terre.

Les comédiens deviennent des acteurs importants

Une fois que Robin Williams a commencé à être nominé aux Oscars il y a des décennies, il a établi une nouvelle barre haute pour les comédiens à la recherche d’une nouvelle voie en tant qu’acteurs sur grand écran. Dans de nombreux cas, ils ont pu devenir des acteurs dramatiques, comme Steve Carell. Cependant, décrocher des rôles majeurs dans les franchises et être toujours drôle n’est qu’un concept plus récent.

Une chose que le MCU a déjà bien fait est qu’un segment de sa franchise soit méchamment drôle. Grâce aux Gardiens de la Galaxie ayant des scripts sarcastiques avec un million de bouts de guillemets, ils ont pu apporter un côté comique que les autres films Avengers n’ont pas toujours fait en abondance.

Bien sûr, les films de Thor ont fait de même, avec Chris Hemsworth qui s’est avéré être un acteur comique capable. Embaucher Nanjiani pour The Eternals est d’autant plus logique maintenant, peu importe si The Eternals semble se prendre trop au sérieux.

Avoir un ensemble de personnages divers à la fois sérieux et comiques fera fonctionner le film à un niveau supérieur. Là encore, Nanjiani a dû trouver un équilibre pour ne pas sombrer dans le domaine de la parodie. Une partie de cela impliquait de travailler pour se mettre en forme.

Plus de comédiens seront probablement embauchés dans le MCU

Voir ce post sur Instagram

Je n’ai jamais pensé que je ferais partie de ces gens qui publieraient un torse nu assoiffé, mais j’ai travaillé trop dur pendant trop longtemps, alors nous y sommes. Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant. J’ai découvert il y a un an que j’allais être dans Marvel’s Eternals et j’ai décidé de transformer mon apparence. Je n’aurais pas pu le faire si je n’avais pas eu une année complète avec les meilleurs entraîneurs et nutritionnistes payés par le plus grand studio du monde. Je suis content de ressembler à ça, mais je comprends aussi pourquoi je ne l’ai jamais fait auparavant. Cela aurait été impossible sans ces ressources et ce temps. Un grand merci à @grantrobertsfit qui a commencé à travailler avec moi au début de l’année et m’a fait comprendre la vraie douleur physique pendant des mois et des mois. Ensuite, une fois que nous avons commencé à tirer, un grand merci à @davidhigginslondon et à son équipe (@ellispartridge, @thebeardypt, @tomcheesemanfitness) pour m’avoir entraîné presque tous les jours et m’avoir rendu fort, souple et sans blessure. Je peux presque toucher mes orteils maintenant. (Et merci de m’avoir obligé à tricher David.) Matthews Street Catering pour ses plats délicieux et sains. Et enfin, le plus grand merci à @emilyvgordon pour m’avoir supporté de me plaindre et de ne parler que de m’entraîner et de suivre un régime pour l’année dernière. Je promets que je serai de nouveau intéressant un jour. #thirstyshirtless (Photo de @markupson.) (modifier: J’ai laissé une personne très importante: @lancecallahan qui m’a formé pendant 6 ans et m’a aidé à construire les fondations que je pouvais utiliser pour cela. Merci!)

Un post partagé par @ kumailn le 16 décembre 2019 à 8h10 PST

Puisqu’il y a un public viable pour le côté comique du MCU, attendez-vous à ce que d’autres comédiens stand-up avec des aspirations d’acteur soient finalement embauchés. Nanjiani vient probablement de créer ce précédent pour les comédiens de stand-up minoritaires (il est pakistanais-américain), en dehors de la réalité de devoir travailler intensément pendant des mois pour se préparer.

Devoir arrêter de manger des glucides et du sucre pendant un an est devenu une réalité pour Nanjiani, ce que d’autres comédiens n’accepteraient peut-être jamais. La plupart des comédiens jouent sur le fait qu’ils ne prennent pas bien soin d’eux-mêmes et ne sont pas connus pour avoir l’air fous sur scène ou dans les émissions de télévision.

Être recruté dans le MCU, cependant, est un jeu très différent à Hollywood maintenant. Considérant que c’est le meilleur pari pour gagner le maximum d’argent et gagner le plus de visibilité internationale, attendez-vous à ce que beaucoup plus de comédiens soient au gymnase pour se préparer à un projet Marvel.