Kumail Nanjiani obtient l’adhésion gratuite au site pour adultes

La transformation corporelle de Kumail Nanjiani lui a valu un abonnement premium gratuit à un adulte car ils ont utilisé sa photo pour illustrer leur catégorie “ Hommes musclés ”.

La transformation corporelle de Kumail Nanjiani lui a valu un abonnement premium gratuit à un site Web pour adultes.

La star de la “ Silicon Valley ” a fait sensation le mois dernier quand il a partagé une photo torse nu sur Instagram pour révéler le physique musclé qu’il a développé pour son rôle dans “ The Eternals ” et il a maintenant révélé que Pornhub a utilisé la photo pour illustrer leurs “ Muscular Men ‘catégorie de vidéos torrides, mais assurez-vous de l’indemniser pour cela.

S’adressant à l’animateur de talk-show Conan O’Brien, Kumail a déclaré: “Ils m’ont donné un abonnement gratuit de 10 ans à Pornhub Premium.”

Et la star de 41 ans a affirmé que cet avantage lui avait donné accès à un “tout nouveau monde”.

Il a ajouté: “Je dirai, parce que les gens disent:” Pourquoi devez-vous payer pour du porno? ” – et je ne le fais pas, je ne travaille pas pour Pornhub, ils ne m’ont pas payé pour le dire – vous avez accès à un tout nouveau monde.

“Le porno gratuit est bon, mais lorsque vous passez à Premium … je pourrais développer des fétiches, des fous au cours des 10 prochaines années et je sais que je serai pris en charge.”

Interrogé par Conan sur le genre de fétiches dont il parlait, l’acteur a ironisé: “Si je devais vous l’expliquer, vous ne comprendriez pas.”

La star de “Big Sick” – qui est mariée à l’écrivain Emily V. Gordon – a également plaisanté en disant que, malgré une transformation aussi radicale, il ne se sent pas plus fort ou plus puissant.

Il a plaisanté: “Ces muscles sont décoratifs.

“Ils ne font vraiment rien. Emily dira:” Pouvez-vous ouvrir ce pot pour moi? ” Et je me dis: “Probablement pas!” ”

Kumail a récemment admis qu’il avait passé un an à transformer son physique pour le film.

Il a déclaré: Internet pensait que cela s’était produit du jour au lendemain. Les gens que je connais, j’en parle, ça fait obsessionnellement depuis un an. “

