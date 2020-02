Kumail Nanjiani qualifie le film MCU risqué d ‘«épique»

À ce jour, la plupart des fans de Marvel savent que The Eternals arrivera en novembre. Cependant, ce film présente un défi car il est basé sur des personnages qui ne sont pas trop connus.

Il ne fait aucun doute que le film sera un succès. Juste la connaissance que Marvel Studios a faite suffit pour attirer un énorme public intégré.

Les fans sont curieux de voir une bande de super-héros qui sont des êtres célestes. Cela dit, les Eternals sont loin d’être aussi familiers que les X-Men, les Fantastic Four ou certainement les Avengers. C’est pourquoi les stars projettent le film tôt.

Kumail Nanjiani s’est fait virer pour être dans «Eternals»

Kumail Nanjiani | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU

L’un des exemples de promotion les plus intelligents du film a été Kumail Nanjiani surprenant tout le monde avec des photos de son nouveau physique. Les formateurs de Marvel avaient soumis l’acteur à un régime rigoureux, et les résultats étaient si surprenants que les fans se demandaient si peut-être Marvel avait vraiment inventé le super sérum qui a transformé la crevette Steve Rogers en un Captain America volumineux.

Personne n’a été plus surpris que Nanjiani lui-même, qui a déclaré à EW: «J’ai vraiment été très surpris. Je tournais depuis quelques mois. J’étais en forme. Noël arrivait et je me disais: “Je devrais prendre des photos, car qui sait comment je vais m’occuper de Noël?” Alors j’ai mis ces photos pendant que je tournais, puis j’ai vérifié une heure plus tard et il y avait des trucs et je me disais: “D’accord, très bien.”

Finalement, cette boule de neige s’est transformée en une avalanche de réactions OMG. Que l’image de Nanjiani soit directement destinée à promouvoir le film ou non, cela a fonctionné parce que les fans bourdonnaient.

Que disent les fans à propos de “The Eternals?”

Sur Reddit, les fans ont réagi positivement à l’interview de Nanjiani, l’un d’eux disant: «En tant que personne qui ne connaissait pas les Eternals jusqu’à l’annonce de ce film, je suis tellement excité non seulement parce que ce film a l’air génial mais le casting est f – incroyable . J’ai l’impression que Kumail va voler la vedette.

Ce n’est pas seulement Nanjiani et ses pectoraux ondulants qui ont un public curieux. Nanjiani a également déclaré à EW que c’était le film MCU le plus proche de la science-fiction. Certes, les films de super-héros en général ont tendance à être classés comme de la science-fiction parce qu’ils concernent des êtres d’autres planètes ou des terriens avec des capacités d’un autre monde. Mais The Eternals est différent.

“C’est une histoire de super-héros, mais à certains égards, c’est la plus science-fiction de tous les films Marvel et c’est la plus épique de tous les films Marvel. Et l’histoire s’étend sur des milliers d’années. Donc, ce n’est vraiment pas comme les autres films Marvel… “Nous avons tous l’air si différents. C’est moi et un énorme mec de Corée [Ma Dong-seok] et Salma Hayek et Angelina Jolie et Gemma Chan et Lauren Ridloff. Vous n’avez jamais la chance de voir des gens comme ça ensemble dans la même pièce, et encore moins dans de superbes costumes de super-héros. “

Marvel a pris des risques et a gagné

Tout cela ressemble à un risque calculé pour Marvel, qui commence à se pencher sur des héros plus cosmiques. Ils ont fait des pas dans cette direction grâce au docteur Strange et au capitaine Marvel, qui concernaient tous deux des gens ordinaires dotés de pouvoirs cosmiques. Ensuite, il y avait cette scène de crédits de fin très étrange de Spider-Man: loin de chez soi qui suggérait que Nick Fury dirigeait une nouvelle organisation appelée SWORD qui s’occupe des questions intergalactiques.

Cela ressemble à un monde très différent pour Marvel, qui jusqu’à présent s’est presque entièrement appuyé sur des héros de renom que le public connaît depuis des décennies. Cependant, ce n’est pas comme si Marvel s’en tenait toujours à ce qui était éprouvé.

Les Gardiens de la Galaxie semblaient bizarres, avec un raton laveur parlant et un arbre parlant avec un vocabulaire anglais de trois mots, mais ils sont devenus bien-aimés tout comme les Avengers. Black Panther n’était pas le plus grand des héros de Marvel, mais son film s’est avéré être le plus grand film de héros solo de tous.

En fait, ne rejetez pas The Eternals car ils ne sont pas si bien connus. Marvel et Disney, qui sont les maîtres de l’argumentaire de vente, vont s’assurer que nous savons qui ils sont avant novembre.