Kumail Nanjiani se transforme en buff Hollywood Icons, parle de dysmorphie corporelle

Kumail Nanjiani a fait ses débuts sa transformation physique pour jouer un super-héros Marvel dans “Les éternels” en décembre et alors qu’il a été très ouvert sur la difficulté à atteindre son corps, il s’amuse aussi un peu avec.

Dans le nouveau numéro de La santé des hommes, l’acteur a encore une fois montré son physique chamois, cette fois dans une série de photos étonnantes inspirées par quelques hommes machos de la culture pop.

Emily Shur pour la santé masculine

Pour le tournage, Nanjiani s’est transformé en Hugh Jackman’s “Le glouton,” Bruce Willis dans “Die Hard” Tom Cruise pendant la tristement célèbre scène de volley-ball de “Top Gun” et Christian Bale’s Patrick Bateman de “American Psycho”.

Dans le profil qui l’accompagne, Nanjiani révèle qu’il a refusé les rôles de soutien dans les précédents films de bandes dessinées, notant qu’il ne voulait pas être mis en boîte en tant qu’acolyte. “Je me disais:” Je ne veux pas faire partie d’un film Marvel; je veux être un super-héros Marvel. “”

Dans “The Eternals”, il incarnera un être ancien qui se met au clair de lune en tant que star de Bollywood de nos jours. Ses objectifs de remise en forme sont venus de l’émulation de l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan, dont il a montré les photos à son entraîneur.

Emily Shur pour la santé masculine

Les séances d’entraînement ont été extrêmes, Marvel fournissant certains des meilleurs entraîneurs et nutritionnistes de l’entreprise pour le mettre en forme. À un moment donné, a-t-il révélé, il a reçu des chocs électriques sur ses biceps pour aider à développer encore plus de muscles.

“Je ne veux pas exclure les personnes qui ont réellement des problèmes corporels débilitants”, a-t-il déclaré au magazine. “Je n’ai pas ça. Mais j’ai commencé à avoir une dysmorphie corporelle. Je me regardais dans le miroir et je voyais mes abdos – et quand je regardais à nouveau, ils disparaîtraient. Je ne verrais que les défauts.”

Après avoir rendu public sa transformation avec une série de photos torse nu à la fin de 2019, la réaction des fans l’a aidé à se rassurer.

Emily Shur pour la santé masculine

“Quand j’ai vu cette réaction, je me suis dit:” D’accord, je ne vois clairement pas ce qui se passe réellement “”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose que j’essaie de connaître et d’être meilleur, parce que ce n’est pas une bonne façon d’être. Vous voulez être facile avec vous-même.”

En plaisantant que ses muscles sont “inutiles” et “décoratifs”, Nanjiani a dit qu’il ne se sentait pas intimidé “du tout” après avoir été déchiqueté. Avec “Eternals” tourné, il essaie actuellement de comprendre ce qui va suivre pour son physique, en disant: “ça pourrait très facilement revenir à la situation. Et je ne peux pas faire ça.”

“The Eternals” sortira en salles le 6 novembre 2020.

Emily Shur pour la santé masculine