” KUWTK ” passer aux jeudis soirs pourrait signifier le début de la fin, selon les fans

Keeping Up with the Kardashians est une émission qui a complètement changé le paysage de la télé-réalité.

Lorsque la série a été diffusée pour la première fois, les téléspectateurs connaissaient à peine la famille Kardashian-Jenner, et maintenant, ils figurent parmi les personnes les plus populaires de la culture pop. De nombreux téléspectateurs ont développé des attachements émotionnels à l’émission et aux membres de la famille eux-mêmes.

Pourtant, l’émission de téléréalité emblématique a pataugé ces dernières années, et certains fans ont commencé à spéculer qu’elle pourrait bientôt faire face à la fin de sa course historique.

Depuis combien de temps “KUWTK” est-il passé à la télévision?

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian et Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

La télévision réalité en était encore à ses balbutiements en 2007, lorsque Keeping Up with the Kardashians a fait ses débuts à la télévision. Alors que des émissions de télévision telles que The Simple Life avaient commencé à rendre les émissions de télé-réalité populaires, il n’y avait pas encore eu d’émissions plongeant profondément dans la dynamique d’une famille particulière et la façon dont elles interagissaient les unes avec les autres au quotidien. Les Kardashian semblaient être parfaitement adaptés à un tel spectacle.

Comme le producteur de l’émission, Ryan Seacrest, l’a expliqué une fois, il cherchait des candidats pour sa prochaine entreprise de téléréalité lorsque les Kardashian sont apparus comme des prétendants.

Il a révélé qu’il avait envoyé un caméraman à l’une de leurs réunions de fin de semaine, et apparemment, les images capturées par le caméraman étaient «absolument dorées».

Selon les témoignages, la famille était juste assez chaotique et drôle pour mériter leur propre émission de téléréalité hebdomadaire – et une fois que les téléspectateurs ont vu leurs pitreries par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas en avoir assez. Maintenant, près de dix-huit saisons dans le spectacle, la famille est toujours au centre, mais beaucoup de choses ont changé.

«KUWTK» a récemment été critiqué

Alors que suivre les Kardashian a toujours fait l’objet de critiques, principalement de la part de personnes qui ont accusé la famille d’être trop matérialiste, il s’est intensifié ces dernières années.

Au cours des dernières années, de nombreuses personnes ont accusé la série d’être trop «fausse» et de jouer des scénarios bien au-delà de leur date d’expiration naturelle – comme le scandale notoire de Jordyn Woods-Tristan Thompson.

De plus, quelques membres de la famille ne font plus partie de la série. Kourtney Kardashian, la sœur aînée de la famille, a récemment annoncé qu’elle voulait prendre du recul par rapport au tournage de l’émission afin de se concentrer sur sa famille et ses propres efforts commerciaux.

Il a également été rapporté que Kylie Jenner, la sœur la plus jeune (et la plus riche) de la famille, ne se concentre plus vraiment sur le tournage de l’émission et a beaucoup à voir avec la gestion de sa société de cosmétiques. En plus de tout cela, il semble y avoir un manque évident de drame au sein de la famille ces jours-ci – du moins, le drame qu’ils sont prêts à montrer.

Les fans pensent que «KUWTK» pourrait bientôt se terminer

Une toute nouvelle saison de Keeping Up with the Kardashians devrait être diffusée fin mars, mais récemment, le réseau a fait une annonce qui a troublé les fans. E! a révélé que le spectacle passera de son lieu habituel du dimanche soir à celui du jeudi soir. Pendant des années, les Kardashian ont conservé cet endroit convoité du dimanche soir, et les fans ont rapidement remarqué les implications.

Comme certains fans sur Reddit en ont discuté, les émissions du dimanche soir sont réservées aux meilleurs créateurs d’argent d’un réseau, et le fait que KUWTK soit transféré aux jeudis soirs indique que l’émission perd de l’audience et qu’elle pourrait signaler le «début de la fin. ”

Il est possible que les Kardashians prospèrent dans leur nouvelle machine à sous jeudi soir – mais tous les rapports indiquent que la famille de la réalité emblématique commence à ressentir le pincement.