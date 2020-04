KUWTK Preview: Kylie Jenner confronte Kourtney Kardashian au cours des plans du matin de Noël

C’est la “Bataille des matins de Noël” dans la maison Kardashian-Jenner – et une seule sœur gagnera.

Dans un extrait de l’épisode de jeudi de “L’incroyable famille Kardashian” Kourtney Kardashian des bénévoles pour accueillir à la fois la fête de Noël annuelle de la famille et le lendemain matin chez elle. Bien que tout le monde soit d’accord sur la fête, Kylie Jenner a un problème avec Kourtney qui organise le matin de Noël.

“Tellement heureux que Kourtney ait décidé d’accueillir la veille de Noël, mais ils décident toujours où ils veulent passer le matin de Noël,” Kris Jenner dit dans le clip. “Ça va être intéressant. C’est comme la bataille des matins de Noël, comme qui va gagner.”

Tout en discutant des plans des festivités des fêtes avec ses sœurs Kourtney, Khloe, Kendall, Kim et maman Kris, Kylie souligne qu’elle “a raté la conversation du matin de Noël.”

“Kourtney n’abandonne pas”, répond Kim sans détour.

Avant que Kylie ne puisse répondre, Kourtney dit que l’organisation du matin de Noël “signifie beaucoup” pour elle. “J’adorerais le garder chez moi”, ajoute le fondateur de Poosh. “Plus que la fête. Je m’en fiche d’avoir la fête chez moi, mais je suis content si nous le voulons là-bas.”

Kylie intervient alors et annonce qu’elle et sa fille Stormi vont célébrer le matin de Noël chez elle.

“Je sais que personne n’est d’accord et que personne ne s’en souciera”, a expliqué le magnat du maquillage au groupe. “Je vais faire le matin de Noël à comme chez moi et ensuite vous rencontrer.”

Lorsque Khloe demande à Kylie pourquoi elle veut que Stormi soit seule et non avec ses cousins, Kylie dit: “Cela n’a tout simplement pas de sens que le Père Noël ne vienne que chez Kourtney.”

“La meilleure partie du matin de Noël pour moi en grandissant a été que le Père Noël visite votre maison”, ajoute-t-elle, avant de s’adresser à Kourtney. “C’est pourquoi tu l’aimes chez toi. C’est comme la même chose. Je veux juste ça pour Stormi.”

Khloe admet qu’elle veut aller chez Kourtney “pour des raisons égoïstes” car c’est juste elle et sa fille, True Thompson.

“Vous avez 10 millions d’amis qui restent avec vous en tout temps”, a déclaré Khloe à Kylie, qui assure qu’elle n’accueillera personne.

Kylie déclare finalement: “Le Père Noël visite notre maison. C’est ce que ça va être.”

