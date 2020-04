KUWTK Recap: Khloe essaie d’attraper Corey Cheating, Kris Jenner joue le matchmaker

La femme derrière Livre noir de Nori – un compte Instagram parodique viral écrit entièrement dans la voix de Kim Kardashian’s impertinente fille de 5 ans – apporte ses talents à TooFab.

Chaque semaine, “Nori” récapitulera de nouveaux épisodes de “L’incroyable famille Kardashian” et nous donner sa vision de tout le drame familial.

(REMARQUE: ce qui suit n’a pas été écrit par Nord Ouest.)

L’épisode a commencé avec Kim et Khloe kardashian exprimant leur soutien Kourtney’s décision de prendre du recul par rapport au tournage de l’émission. Ils ont également mentionné qu’ils n’avaient pas eu de ses nouvelles, mais Kourtney leur ferait savoir quand elle voulait filmer. Ils sont tous pour tout ce qui rend son âme heureuse.

En d’autres termes: pas de tournage, pas de chèque. PÉRIODE. – Nord Ouest

Chez Khloe, Kris a demandé à Khloe si elle sortait avec quelqu’un ou si elle avait récemment eu un rendez-vous. Khloe a dit qu’elle n’avait pas eu de rendez-vous depuis qu’elle et Tristan avaient rompu. Ses amis ont essayé de la brancher, mais elle voulait juste se concentrer sur elle et sa fille. Elle est complètement heureuse et bien. Elle pensait qu’elle ne pourrait plus jamais sortir ensemble. Cela a attristé Kris parce qu’elle voulait que Khloe vive sa meilleure vie et ait à nouveau un autre bébé. Kris a dit à Khloe qu’elle devait congeler ses œufs.

Nous avons assez de gens dans cette famille. Les gens peuvent-ils simplement se détendre? J’apprends toujours le nom de tout le monde. Je viens tout juste d’arrêter d’appeler True, “Cette fille avec ce père.” – NW

Plus tard, Kris est allé déjeuner avec Khloe et Kendall. Elle est arrivée tard et a dit à ses filles qu’elle avait une séance de maquillage dans la voiture avec son petit ami, Corey. Corey était censé les rejoindre pour le déjeuner, mais Kris a dit qu’il était fatigué parce qu’ils étaient debout toute la nuit. Khloe et Kendall semblaient dégoûtées lorsqu’elle parlait d’elle et de la vie sexuelle de son petit ami. Khloe avait l’impression que Kris était sur-partagé. Kris pensait que ses filles lui donnaient du mal à se sentir sexuelle, mais a dit que quand elles auraient son âge, elles comprendraient. Kris a dit qu’elle était à un stade où elle ne pouvait pas en avoir assez de son petit ami. Cependant, elle pensait qu’il était injuste de sortir avec elle et d’avoir le temps de sa vie, alors que Khloe ne l’était pas.

J’étais censé assister à ce déjeuner, mais j’ai eu une conférence téléphonique à la dernière minute. Honnêtement, j’aurais quitté la minute où j’ai entendu Kris dire qu’elle s’entendait avec Corey. Je ne tolérerai pas de tels propos à une table où je suis censé manger. – NW

Kim et Kris ont rendu visite à la mère de Kris, MJ. Kris a déclaré que Khloe avait une attitude et se sentait vaincu par les fréquentations et les enfants. Kris aurait souhaité que Tristan et Khloe se débrouillent, mais en attendant, Khloe doit congeler ses œufs. MJ et Kim ont accepté et voulaient trouver un moyen de la faire sortir et de se connecter avec différentes personnes.

Kris a également proposé de porter le bébé de Khloe afin qu’elle puisse se propager une grossesse dans Vogue. Ne sous-estimez jamais à quel point cette femme est calculée. – NW

À la maison de Kendall, Scott a informé Khloe et Kendall qu’il avait un discours en Arizona lors d’une conférence sur l’immobilier. Scott était excité parce qu’il n’avait jamais pensé que la vente de maisons allait se transformer en allocutions. Ce fut une grande amélioration par rapport au fait d’être payé pour aller aux fêtes.

Cette conférence avait clairement un budget. Un très petit budget embarrassant. – NW

Kris et MJ sont allés chez Dicks Sporting Goods pour faire leurs courses des Fêtes. En faisant du shopping, Kris a repéré un homme séduisant et a eu l’idée de trouver un gars pour Khloe dans le magasin. Elle a dit qu’un magasin d’articles de sport était un endroit idéal pour flirter avec les hommes. Kris a appelé Khloe pour lui faire savoir qu’il y avait des mecs mignons, alors que MJ montrait ses photos aux hommes. Khloe n’a pas été amusé et a raccroché sur Kris. Kris a dit qu’elle devait devenir plus créative.

Gros plans sur Dicks Sporting Goods pour un placement de produit subtil. -NO

Plus tard, Kris a invité Kim et Khloe au terrain de golf. Tout en frappant des balles, Kris a rencontré deux hommes plus attirants et a commencé à les faire griller. Khloe s’est méfiée de son comportement et a pensé que Kris essayait de la brancher avec eux. Khloe a maintenu qu’elle était célibataire et très heureuse.

De retour aux bureaux de Kylie Cosmetic, Corey a apporté à Kris des documents de travail. Kris a demandé à Corey s’il avait cinq minutes pour un quickie. Corey a dit qu’il pouvait prendre le temps et Kris a immédiatement retiré son micro et a expulsé la production du bureau. Kris a dit à son âge que le sexe était incroyable!

J’ai conseillé à tante Kylie de poursuivre Kris pour avoir forniqué dans ses bureaux. C’est tellement irrespectueux que Kris traite les bureaux de Kylie Cosmetic comme un bordel. Elle doit être plus professionnelle. Il n’y a pas assez de lingettes désinfectantes dans le monde pour me faire visiter ces bureaux maintenant. – NW

Pendant que Kim visitait la maison de Scott, il paniquait parce qu’au début, il pensait qu’il parlerait à la conférence pendant quatre à cinq minutes, mais il s’est avéré qu’il allait parler pendant 45 minutes. Il voulait obtenir des conseils de Kim car elle a fait beaucoup de discours. Elle lui a conseillé de parler à fond et de donner le plus de détails possible. Elle lui a suggéré de s’exercer à parler devant elle pour s’en faire une idée. Il n’était pas complètement à l’aise et devenait stressé, alors il a décidé qu’il devait suivre un cours ou quelque chose.

Scott typique pensant qu’il ne travaillerait que pendant cinq minutes. Il a été extrêmement dévasté lorsqu’il a appris qu’il n’y avait pas eu de pause pendant ces 45 minutes. – NW

Plus tard, Kim et Scott sont allés à The Groundlings pour prendre un cours d’improvisation pour aider Scott à se mettre à l’aise sur scène et à parler. Ils ont été immédiatement intimidés parce que tout le monde était si plein d’esprit et intelligent. Kim n’a pas passé les rondes d’échauffement la dernière fois parce que les exercices étaient trop stupides pour elle, alors elle a décidé de s’asseoir et de soutenir au lieu de participer. Scott était en fait vraiment bon pendant son exercice et a reconnu que les gens aimaient qu’il se pousse à interagir et à sortir de ses limites. Après le cours d’improvisation, il avait l’impression de pouvoir assumer ses fiançailles.

Chez Khloe, Khloe a dit à Malika que sa mère la poussait à ce jour, mais elle n’est pas dans cet espace de tête. Elle a également dit qu’elle n’était pas sûre de vouloir avoir plus d’enfants. Malika a déclaré que ce n’était pas son envie de sortir avec elle et de ne pas vouloir plus d’enfants qui était à l’origine du comportement de Kris. Maliaka a déclaré que pendant que Khloe était dans la phase incertaine concernant plus d’enfants, elle devrait congeler ses œufs car c’est la meilleure police d’assurance.

Les Malikas peuvent tout faire: arbitrer des conversations difficiles, donner des conseils sur la congélation des œufs, nettoyer les gouttières, gérer mon calendrier, faire des réservations pour mon dîner au Nobu et tout ce que je leur demande pendant les heures de bureau. -NO

Plus tard, Khloe a rendu visite à Kris au bureau de Kylie Cosmetics. Elle voulait que Kris sache qu’elle était heureuse et quand elle serait prête à sortir à nouveau, elle le ferait. Khloe a dit qu’elle n’avait pas besoin de son aide et que Kris la poussant la mettait mal à l’aise. Cependant, elle a décidé de congeler ses œufs. Kris était heureux et soulagé.

En Arizona, Scott est apparu lors de son discours et espérait que ses cours d’improvisation l’aideraient. Il était intimidé et voulait être bon. Scott a parlé de son émission, Flip It Like Disick, et de son expérience en retournant des maisons. Il a apprécié l’expérience et aimerait continuer à le faire.

Scott travaille réellement est un changement rafraîchissant sur notre émission. J’espère que les téléspectateurs aiment la direction dans laquelle nous allons. Sinon, je suis sûr que nous pourrons revoir les filles de Scott qui se faufilent sur l’intrigue du voyage en famille. – NW

Pendant son séjour avec Khloe, Malika reçoit un appel lui disant que Corey était à l’hôtel Beverly Wilshire avec une femme à tête rouge. Ils ont immédiatement décidé d’aller à l’hôtel pour le faire exploser. Si cela s’avérait vrai, Khloe était prête à couper Corey. Les filles connaissaient le sol et la chambre dans laquelle Corey se trouvait de l’informateur.

Corey ouvrit la porte et fut choqué de les voir, alors que les deux passaient devant lui. Khloe et Malika ont inspecté toute la chambre d’hôtel et ont chassé la tête rouge autour, pour découvrir que la tête rouge était Kris dans une perruque, de la lingerie et des cuissardes.

C’est le contenu que vous obtenez lorsque tante Kourt quitte la série. C’est ce qu’elle voulait, alors j’espère qu’elle est heureuse. Penser même que Corey tromperait Kris est ridicule. Corey respecte beaucoup trop Kris pour ça. Elle est comme une seconde maman pour lui. – NW

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé le jeudi sur E!