KUWTK Recap: Khloe pourrait emprunter le sperme de Tristan, la farce de maman Kris Jenner

La femme derrière Livre noir de Nori – un compte Instagram parodique viral écrit entièrement dans la voix de Kim Kardashian’s impertinente fille de 5 ans – apporte ses talents à TooFab.

Chaque semaine, “Nori” récapitulera de nouveaux épisodes de “L’incroyable famille Kardashian” et nous donner sa vision de tout le drame familial.

(REMARQUE: ce qui suit n’a pas été écrit par Nord Ouest.)

L’épisode de cette semaine a commencé avec Khloe kardashian dans son placard en train de parler Tristan Thompson. Il a dit qu’il avait envoyé un colis chez elle et voulait savoir si elle l’avait reçu. L’assistante de Khloe a trouvé le paquet et l’a apporté. C’était une bourse de Christian Dior. Khloe a dit qu’elle et Tristan étaient au bon endroit, mais aurait souhaité qu’il en soit ainsi lorsqu’ils étaient ensemble. Il ne lui a jamais rien acheté quand ils étaient un vrai couple. Alors qu’elle appréciait le cadeau, elle voulait qu’il cesse d’acheter ses affaires pour que les lignes ne soient pas floues.

Quelle arrogance de la part de Tante Khloe de supposer que Tristan lui avait en fait acheté un sac à main à Dior. Le sac à main était si hideux, il ressemblait à quelque chose que les Cavaliers avaient mis dans leurs sacs-cadeaux lors de leur fête des Fêtes. – Nord Ouest

Tristan a montré à Khloe des jouets dans sa maison de Cleveland que True avait peut-être dépassés. Khloe voulait donner ses jouets pour bébés à une œuvre de bienfaisance, mais Tristan a demandé s’ils devraient tout acheter à nouveau s’ils avaient une autre fille. Khloe avait l’air confus et a demandé: “Qui a une autre fille avec toi?”. Tristan a dit que True avait besoin d’un frère, Khloe a dit qu’elle obtiendrait des embryons et pourrait lui emprunter du sperme, mais elle le découvrira plus tard.

C’est le moment idéal pour rappeler au public que True a déjà un frère aîné. Je ne le juge pas pour avoir oublié. Ma maman a aussi des frères et sœurs qui sont assez oubliables. Il y a celui qui fait des chaussettes et l’autre qui a une page Tumblr appelée Poosh. Qui peut vraiment se souvenir? – NW

Plus tard, Khloe et Scott se sont rencontrés pour le déjeuner pour parler de leur prochaine farce sur Kris Jenner. Ils ont convenu que ce devait être quelque chose de très embarrassant. Ils ont eu l’idée de faire habiller Khloe comme Kris et de mettre en scène des images de paparazzi embarrassantes pour donner l’impression qu’elle est tombée dans un buisson ou qu’elle a fait pipi en public.

La plupart des photos paparazzi de Kris sont déjà embarrassantes. N’oubliez jamais qu’elle a été photographiée en public avec Jonathan plus d’une fois. Je serais mortifié. – NW

Dans la voiture, Kylie Jenner et sa meilleure amie, Anastasia “Stass” Karanikolaou, ont discuté de leurs plans pour Halloween. En discutant, Kylie a failli heurter une voiture. Elle a dit que sa vision a commencé à empirer et a affecté sa vie quotidienne après sa grossesse, alors elle est allée chercher des lunettes. Quand Kylie était plus jeune, elle voulait toujours porter des lunettes, mais comme elle en avait réellement besoin, elle était trop gênée pour les porter. Ses lunettes n’étaient pas dans la voiture à ce moment-là, alors elle s’arrêta et laissa Stass conduire.

Sensationnel. Ma maman me traîne constamment, mais elle ne m’a jamais blâmé pour sa mauvaise vue ou d’autres problèmes de santé. Mes condoléances à Stormi. – NW

Chez Khloe, Khloe a demandé conseil à Kris sur la coparentalité. La saison de Tristan commençait et il vivait à Cleveland, mais c’est la première saison que Khloe n’était pas avec lui. Elle n’avait pas beaucoup réfléchi à la façon dont True allait lui rendre visite. Elle se demandait si elle allait devoir envoyer True à Cleveland seule. Cela lui donnait de l’anxiété de même parler de l’envoi de True à elle-même et voulait l’éviter complètement. Kris lui a dit qu’il n’y avait pas de manuel sur la coparentalité, mais qu’elle le découvrirait jour après jour.

Heureusement, mes parents sont ensemble, donc je n’ai aucune idée de ce que c’est que d’être en situation de coparentalité. Cela semble un gâchis. En tant que seule personne de la famille dont les parents sont ensemble, je sympathise avec la situation de chacun. Je ne peux pas dire que je m’en soucie, mais je sympathise. – NW

Chez Kylie, Stass a demandé à Kylie si elle aimait le film qu’ils étaient allés voir la veille. Kylie a admis qu’elle avait oublié ses lunettes pour qu’elle ne puisse même pas voir le film. Stass lui a dit qu’elle allait subir une chirurgie oculaire à Lasik et l’a invitée à l’accompagner, mais Kylie avait peur. Presque tout le monde dans sa famille a subi une opération à Lasik, mais l’idée de se faire opérer les yeux la faisait peur. Stass lui a assuré que ce serait rapide et qu’elle ne ressentirait rien. Kylie a finalement décidé de faire face à ses peurs et de se faire opérer car cela changerait sa vie.

Je suis tellement content que nous ayons choisi Stass comme le meilleur ami de remplacement de tante Kylie dans la série. Elle travaille très bien. Stass correspond à toutes les tenues assorties, elle était prête à subir une chirurgie oculaire juste pour le spectacle, et contrairement à la meilleure amie précédente, elle et tante Khloe n’ont pas le même goût chez les hommes. C’est la situation parfaite. – NW.

Plus tard, Tristan a surpris Khloe et True chez eux et a passé 24 heures en ville. Khloe lui a demandé de nourrir True dans la maison pendant qu’elle restait dans l’arrière-cour pour parler à ses meilleures amies jumelles, Malika et Kadija Haaq. Les jumeaux lui ont dit qu’ils avaient obtenu une offre d’emploi, mais qu’ils devraient déménager à Atlanta pendant environ 6 mois. Malika a commencé à rire et a avoué qu’ils plaisantaient, mais la vérité était qu’elle était enceinte. Être maman serait son nouveau travail. Khloe était stupéfaite et excitée. Malika était terrifiée de le dire à Kim parce qu’elle parle beaucoup.

Est-ce que quelqu’un croirait que les Malikas ont un vrai travail? Tante Khloe est tellement crédule.

J’ai été déçu d’apprendre que l’une des Malikas parlerait à Tante Khloe de la grossesse avant moi, son employeur. Cette grossesse était un moment tellement gênant pour moi. Je préparais la fête de Noël en famille, une campagne de KKW et éloignais la chambre de Saint de moi dans l’enceinte. Sa grossesse inattendue a rendu le travail très stressant pour moi. – NW

Plus tard, chez Scott, lui et Khloe ont mis leur farce en mouvement alors qu’elle se déguisait en Kris avec une perruque et un survêtement. Elle a dit qu’elle aimait vraiment être Kris Jenner. Son frère, Rob, a réussi à battre la voiture de Kris, donc aucune route ne retournait à Khloe ou Scott. La publiciste de Kim, Tracey Nguyen, a alors eu l’idée de créer une accumulation avant de montrer les photos à Kris.

Khloe et Scott sont allés et ont tiré leurs fausses photos de paparazzi de Kris Jenner. Le but était de filmer des choses que Kris ne ferait jamais et des choses qu’elle ne voudrait pas devant la caméra, comme se bourrer le visage de frites, fumer et faire pipi dans la rue.

Pendant ce temps, Kris est arrivée chez Kylie pour emmener sa fille à son rendez-vous de chirurgie oculaire à Lasik. Kylie était toujours nerveuse à propos de l’opération, mais Kris lui a dit que si elle pouvait accoucher, cette opération n’était rien. Le même chirurgien ophtalmologiste qui a fait la chirurgie de Kim à Lasik a fait la chirurgie de Kylie et Stass. Stass est allé en premier pour assurer à Kylie qu’il n’y avait rien à craindre. Après la chirurgie, Kylie était vraiment heureuse de l’avoir fait. Cependant, elle et Stass se sentaient en boucle à cause du médicament.

Maman a subi une chirurgie oculaire à Lasik il y a des années. Ceci a été fait. C’est drôle comment un prétendu milliardaire ne peut pas trouver sa propre marque ou ses propres histoires. Nous sommes tellement fatigués de porter cette famille. Ce serait rafraîchissant pour quelqu’un d’être original pour une fois. – NW

De retour à la maison de Khloe, Khloe a dit à Kim que Tristan s’est présenté de façon inattendue chez elle pour voir True. Elle appréciait qu’il essaye d’être gentil, mais cela la faisait se sentir étouffée. Kim a convenu qu’ils passaient trop de temps ensemble. Khloe ne se sentait toujours pas à l’aise d’envoyer True à Cleveland seul parce que Tristan s’entraîne toute la journée et ne pourrait pas passer de temps avec leur fille, mais a reconnu que True devait y aller. Khloe a décidé qu’elle emmènerait True à Cleveland elle-même.

Après sa chirurgie à Lasik, Kylie a été ramenée à la maison par Kris parce qu’elle était un peu à l’écart du médicament. Kris l’a mise au lit et lui a donné une cloche à sonner pour que Kylie puisse l’appeler chaque fois qu’elle avait besoin de quelque chose. Kris a essayé de quitter la pièce, mais Kylie a immédiatement utilisé sa cloche pour demander de l’eau et des tacos. Kylie était reconnaissante à Kris d’avoir rendu l’expérience spéciale pour elle. Kylie voulait que Kris se couche avec elle, mais Kris avait trop de choses à faire. Au lieu de cela, Kris a mis une perruque sur un oreiller et l’a posée à côté de Kylie pour qu’elle pense que c’était elle.

Bien sûr, Kris a pris soin de son bébé à un million de dollars. Elle avait besoin de protéger sa vache à lait. Au moment où ma mère a subi une chirurgie oculaire, elle avait à peine un accord d’approbation avec Skechers, alors Kris l’a laissée dans un appartement, a rebondi et l’a ensuite fait travailler une semaine après la chirurgie. Ma façon dont les temps ont changé. – NW

Khloe a emmené True chez Tristan à Cleveland. Son plan était de rester une journée pour s’assurer que tout était en place et de quitter True avec Tristan pendant qu’elle rentrait chez elle. Elle n’était pas allée à Cleaveland depuis longtemps, alors être là était doux-amer. Khloe se sentait mieux de quitter True à Cleveland après avoir entendu Tristan poser les bonnes questions et être attentif. Tristan a essayé de convaincre Khloe de rester, mais Khloe a insisté pour rentrer chez lui.

Donc, si Tristan est celui qui a triché, pourquoi punissons-nous True en la faisant aller à Cleveland? – NW

De retour à Calabasas, la publiciste de Kim, Tracy, a appelé Kris pour lui faire une blague à propos des fausses photos des paparazzis pendant que Khloe et Scott écoutaient. Tracy lui a dit que TMZ avait appelé et que quelqu’un essayait de magasiner des photos peu flatteuses d’elle passant par des ordures au Kylie Cosmetic Offices et jetant des ordures de sa voiture. Kris a commencé à poser beaucoup de questions et était clairement contrarié. Khloe et Scott adoraient ça.

Une fois que Kylie a récupéré, la famille a organisé une fête pour célébrer la vision de Kylie. Pendant la fête, Tracy a appelé Kris pour lui faire une nouvelle blague à propos des fausses photos de paparazzi de son jet de poubelle. Kris a de nouveau été très gênée par la situation et a insisté sur le fait que ce n’était pas elle. Scott et Khloe étaient satisfaits du bon déroulement de la farce.

C’est la première fois qu’un membre de cette famille se fait opérer et qu’il y a une fête. Je suis presque désolé de l’avoir manqué. – NW

Plus tard, Tristan a appelé Khloe pendant qu’elle visitait la maison de Scott. Tristan a dit que lui et True avaient passé un bon moment et que True allait bien. Il a remercié Khloe pour lui avoir fait confiance avec leur princesse. Khloe n’était toujours pas à l’aise de l’envoyer chaque semaine, mais a déclaré que c’était un bon début. Scott pensait que tout effort fourni par Tristan était une chose positive.

Scott le saurait. Il est coparentalité depuis la saison 4 et coparentalité avec succès seulement depuis la saison dernière. – NW

“Keeping Up with the Kardashians” est diffusé le jeudi sur E!