Kyle Cooke semble inquiet de la tension entre Carl Radke et Lindsay Hubbard

Les tensions entre Carl Radke et Lindsay Hubbard de Summer House semblent aller de mal en pis. Un clip d’aperçu montre les deux querelles dans la cuisine avec Kyle Cooke au milieu.

Amanda Batula, Kyle Cook, Jules Daoud, Lindsay Hubbard, Carl Radke, Hannah Berner et Luke Gulbranson | Manny Carabel / .

Cooke a l’air sérieusement triste et inquiet pour ses deux amis proches alors qu’ils se blottissaient et s’embrassaient pour hurler et sortir de la pièce. La saison a commencé avec Radke et Hubbard emmenant leur étroite amitié dans un endroit romantique. Ils décident avec hésitation de sortir après un branchement, mais Radke a rapidement froid aux pieds. Malheureusement, il a trop peur de partager avec Hubbard qu’il veut rester dans la zone d’amis et elle le découvre quand il demande à leur entraîneur personnel. Radke n’essaie pas de le cacher à Hubbard, ce qui la rend encore plus confuse.

Alors qu’il lui donne l’épaule froide, elle devient frustrée et agacée. En fin de compte, il décide de devenir enfin propre, en espérant qu’elle ressent la même chose. Malheureusement, elle ne le fait pas et se retrouve seule dans sa chambre à sangloter.

Leur relation va des amis aux ennemis

Radke veut redevenir ami, mais Hubbard est toujours en train de rattraper son retard. Il est ivre de black-out et se comporte apparemment comme un imbécile. Il essaie d’être cavalier à ce sujet alors qu’il parle à Cooke de ce qui s’est passé le lendemain. Mais Cooke ne se sent pas trop décontracté à ce sujet et les caméras capturent ses regards inquiets pendant que Radke parle. Les gars parlent de ce qui s’est passé dans la cuisine autour d’un café.

Cooke veut d’abord savoir si Radke et Hubbard sont en bons termes. “Je ne sais pas quels bons termes sont censés être”, répond Radke. «Elle est folle de… quelque chose. J’étais définitivement en panne. Le dîner était-il si mauvais? ” Cooke a l’air douloureux de hocher la tête en disant que le dîner était vraiment mauvais.

Les gars restent silencieux tandis que Hubbard entre dans la pièce. Elle est assez directe. “Quoi de neuf? Tu parles de moi? Radke lui sourit en disant simplement: «Ouais, vas-y.»

Maman et papa se battent

Le trio reste silencieux alors que Cooke a l’air extrêmement mal à l’aise. “Si nous avons une conversation ou … non”, dit Radke à Hubbard qui vide un sac tout en le fixant. Pendant ce temps, Cooke a presque l’air écrasé en regardant deux de ses meilleurs amis en guerre.

“Je veux juste être heureux, nous sommes amis Lindsay”, commence Radke. Mais Hubbard dit: “D’accord, nous sommes amis, mais ne me f ** king me parle pas comme tu l’as fait hier.” Radke devient défensif, disant: «Mon mauvais, j’ai f ** ked up! Lindsay. Je me suis saoulé. J’ai perdu connaissance, je suis devenu fou. » Hubbard dit qu’elle ne veut pas avoir la conversation tant qu’il ne saura pas comment lui parler.

Encore une fois, Cooke semble presque terrassé, se tenant prêt à assister au smackdown. Il essaie de servir de médiateur. “Vous devez avoir une conversation civile”, suggère Cooke. Ajoutant un confessionnal: «Je savais que ça allait arriver! Je f ** le roi vous l’a dit! Maman! Papa!” Les deux continuent de se disputer car aucune fin ne semble être en vue.

