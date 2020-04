Kyle Richards dit que le drame de Denise Richards était choquant

Kyle Richards de The Real Housewives of Beverly Hills dit que les tensions avec Denise Richards l’ont vraiment surprise cette saison.

Kyle est apparu avec Ramona Singer et Joe et Melissa Gorga sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Le chat vidéo de style Brady Bunch a permis à l’hôte Andy Cohen de bourrer la série de contenu supplémentaire. Et Kyle s’est moqué de la façon dont le drame avec Denise a également changé la dynamique du casting.

Garcelle Beauvais, Denise Richards, Lisa Rinna, Kyle Richards, Erika Girardi, Dorit Kemsley, Teddi Mellencamp Arroyave | John Tsiavis / Bravo

Andy a hébergé une version virtuelle de l’After Show et a immédiatement interrogé le spectateur sur le chemin de Kyle. “Kyle, Eric B veut savoir si la tournure des événements avec Denise cette saison vous a surpris”, a demandé Andy.

“Oui, beaucoup,” répondit Kyle. Et alors qu’Andy semblait prête à passer à autre chose, Kyle voulait améliorer sa réponse.

Briser le casting

Kyle a ajouté: “Et c’est là que tout s’est effondré avec le casting et tout le monde en quelque sorte, bien pas divisé, mais c’était euh … c’était un choc. Pour sûr.”

Probablement sans rapport avec le drame de Denise, Kyle a également fait allusion au nouveau membre de la distribution avec qui elle s’est liée le plus. Un téléspectateur s’est demandé comment les nouveaux arrivants, Sutton Stracke et Garcelle Beauvais ont fait cette saison. “Je pense qu’ils ont été formidables”, a déclaré Kyle. «Ce sont d’excellents ajouts au spectacle.»

Ajoutant: «Je suis vraiment ravi que vous les voyiez tous et je me suis beaucoup plus rapproché de Sutton que de Garcelle. Elle faisait aussi un autre spectacle en même temps. Mais ce sont tous les deux d’excellents ajouts. Je suis donc ravi de participer à l’émission avec nous. ”

Kyle espérait que Denise assisterait à la réunion pour aborder le drame

Le «drame de Denise» tournait autour d’une prétendue liaison que Denise avait eue avec Brandi Glanville. Brandi est apparu sur RHOBH il y a des années, est revenu l’année dernière pour un moment de camée avec Denise et revient dans un rôle d’invité cette année.

En février, Kyle a partagé qu’elle était choquée par ce qui s’est passé avec Denise pour US Weekly. “Ce fut une course vraiment sauvage cette saison et c’est juste, je ne sais même pas quoi dire”, a-t-elle déclaré. “Après dix ans, vous pensez que je pourrais trouver quelque chose, mais je suis toujours un peu sans voix ce qui finit par arriver dans la série et les choses qui sortent et les choses qui se passent entre tout le monde, c’est fou. Dix ans plus tard et je suis toujours choqué. “

Le drame était si intense, Kyle pensait que Denise allait probablement tirer une Lisa Vanderpump et éviter d’assister à la réunion. “Je ne le pensais pas, honnêtement, mais apparemment vous savez, elle a dit qu’elle n’allait nulle part. Je pense qu’elle l’a posté l’autre jour, alors j’espère bien », a-t-elle déclaré. “” Jusqu’à cette saison, nous n’avions eu aucun problème ou quoi que ce soit et j’aimerais la voir rester et être à la réunion et je pense qu’il est juste mieux de faire face aux choses de toute façon, même si c’est parfois difficile . ”

En janvier, Denise a demandé aux abonnés de Twitter des idées de slogans et a ajouté qu’elle faisait toujours partie du casting. “Des bons slogans pour moi pour #rhobh?!? Et non… je n’ai pas arrêté. »

The Real Housewives of Beverly Hills saison 10 premières le 15 avril à 8 / 7c sur Bravo.