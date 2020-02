Kyle Richards espère que le livre de sœur Kim ne nuira pas à leur relation

Normalement, lorsqu’un membre de la famille fait publier un livre, c’est un motif de célébration – mais pas toujours.

Kyle Richards attend soeur Kim‘livre avec inquiétude, en espérant qu’il ne nuira pas à la relation qu’ils ont soigneusement reconstruite.

“Nous sommes dans un bon endroit – espérons que nous y resterons”, a-t-elle dit lorsqu’on lui a posé des questions sur les mémoires à venir de son frère, dans lesquels elle ne manquerait pas de figurer en vedette.

Comme toutes les sœurs, Kyle et Kim ont connu des hauts et des bas au fil des ans – sauf en tant que stars de “The Real Housewives of Beverly Hills”, les leurs étaient beaucoup plus publiques que la plupart.

Alors que Kyle a été un membre permanent tout au long des dix saisons (maintenant la seule star OG, avec le départ de Lisa Vanderpump), Kim est devenue star invitée à partir de la saison six et n’a pas du tout apparu dans la saison 8.

Sa rétrogradation s’est produite la même année qu’elle a été arrêtée et accusée d’intrusion, d’intoxication publique, de résistance à un officier et de coups et blessures à un policier au Beverly Hills Hotel, et arrêtée à nouveau pour vol à l’étalage dans un magasin de San Fernando Valley Target.

Alors, Kyle est-il ravi de lire “The Whole Truth: The Reality of It All” quand il sera publié le 2 février de l’année prochaine?

“Je ne … je … je ne sais pas quoi penser en ce moment,” répondit-elle d’un ton capricieux. “Je ne sais pas.”

Quant à savoir si Kim a fait effacer le contenu par sa famille?

“Um pas vraiment,” répondit Kyle. “Je veux dire que je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment rien à ce sujet. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet … Nous verrons.”

