Kyle Richards partage un doux souvenir d’avoir travaillé avec Johnny Cash sur «Little House on the Prairie»

Tout le monde n’a pas la chance de travailler avec une icône américaine, mais Kyle Richards a eu la chance d’en avoir l’occasion. La star de Real Housewives of Beverly Hills a récemment partagé un souvenir d’avoir travaillé avec l’emblématique chanteuse country Johnny Cash lorsqu’elle était enfant.

Kyle Richards a rencontré Johnny Cash sur le tournage de «Little House on the Prairie»

Avant qu’elle ne soit une bravolebrité, Richards était une enfant actrice à succès. L’un de ses rôles les plus mémorables a été dans l’émission à succès Little House on the Prairie avec Michael Landon et Melissa Gilbert. Elle a joué Alicia Sanderson Edwards sur 18 épisodes de la série, diffusée de 1974 à 1983. Alicia était une jeune fille dont les parents sont morts et a été adoptée par un couple à Walnut Grove.

En 1976, Cash et son épouse June Carter Cash ont fait une apparition spéciale sur le drame frontalier. Ils ont joué un couple qui accueille le révérend de la ville après avoir été blessé lors d’un voyage alors qu’il tentait de recueillir des fonds pour sa paroisse. Le personnage de Cash est un ex-escroc qui prévoit initialement de prendre l’argent que le révérend a recueilli pour lui-même, mais il a finalement changé d’avis.

Le 16 mars, Richards a partagé une photo d’elle avec l’Homme en noir sur le tournage de l’émission. «Retour sur le moment où j’ai commencé à travailler avec Johnny Cash sur Little House On The Prairie», a-t-elle écrit en légende de l’article.

De nombreux fans se sont souvenus de l’épisode de «Little House»

Kyle Richards | Bruce Glikas / WireImage

Alors que près de 40 ans se sont écoulés depuis que Little House on the Prairie a cessé ses activités, la publication de Richards a rappelé à beaucoup de ses fans la série bien-aimée. Beaucoup ont dit qu’ils se souvenaient de l’épisode mettant en vedette le chanteur de «Ring of Fire».

“Je me souviens de vous avoir regardé si bien et très mignon”, a écrit l’un d’eux.

D’autres ont commenté la chance que Richards avait d’avoir le souvenir de travailler avec quelqu’un comme Cash.

«Quelle expérience incroyable! Une des rares personnes que j’aurais adoré rencontrer! » a écrit une personne.

Autres rôles d’acteur de Richards

Ces jours-ci, vous êtes le plus susceptible de voir Richards dans un épisode de RHOBH. Mais elle n’a pas renoncé à jouer entièrement. Elle devrait apparaître dans Halloween Kills, le 12e film de la franchise Halloween qui devrait sortir plus tard en 2020. Richards reprendra son rôle de l’Halloween de 1978, quand elle a joué Lindsay Wallace, l’un des enfants de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis ) garde la nuit Michael Myers continue sa tuerie.

Au cours des dernières années, Richards est également apparu dans des épisodes de The Girlfriends’s Guide to Divorce, Days of Our Lives et CSI. À partir de 1998, elle a joué l’infirmière Dori Kerns sur ER. Et de 1984 à 1987, elle a joué dans la sitcom Down to Earth. Les autres rôles de Richards incluent le film télévisé Disney The Million Dollar Dixie Deliverance de 1978, le film d’horreur The Car de 1977 et le film The Watcher in the Woods de 1980, avec Bette Davis.

