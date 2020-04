Kyle Richards réagit à Garcelle Beauvais Shade et nomme Costar qui a apporté le moins à RHOBH

Kyle n’a eu aucun problème à décrocher les costars passés et présents de la WWHL.

Jetez de l’ombre sur Kyle Richards, attendez-vous à recevoir un peu en retour!

Apparaissant sur “Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen” mercredi soir, l’OG de “Real Housewives of Beverly Hills” a été interrogé sur certains commentaires critiques faits à son sujet par les deux Garcelle Beauvais et Dorit Kemsley.

Elle a ensuite offert quelques-uns à propos d’une paire d’aluns, lorsqu’on lui a demandé de nommer les anciennes femmes au foyer qui avaient apporté le moins de succès à la franchise.

Tout d’abord, elle s’est adressée à Garcelle, qui avait visé Kyle lors d’un précédent épisode de la WWHL, disant qu’elle était la moins accueillante pour elle et semblait également avoir le plus grand ego du groupe.

“J’ai été vraiment surprise. Mon mari et moi regardions et il a dit: ‘Pourquoi parle-t-elle ainsi?'”, Se souvient Kyle. “J’ai dit: ‘Je n’en ai aucune idée.’ Si elle se sentait comme ça, j’aurais aimé qu’elle le dise à mon visage au lieu de le dire sur Watch What Happens Live. “

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait contacté Garcelle après avoir regardé l’épisode, elle a répondu “Enfer non”, disant qu’ils n’auraient qu’à “aborder cette question lors de la réunion”.

En ce qui concerne le “moins accueillant”, Richards a affirmé qu’elle avait invité Garcelle à “tout ce que j’ai lancé” tout au long de la saison, mais n’a été invitée à un événement par Beauvais en retour. En ce qui concerne le commentaire “ego”, Kyle a attribué à Beauvais la pensée qu’elle “ferait mieux d’avoir quelque chose avec quelqu’un” pour rester dans la série.

Elle a également été interrogée sur le fait que Dorit soit à l’origine du “sauvetage” du défilé de Kyle à la Fashion Week de New York. Dire qu’elle était “vraiment folle” et “bouleversée” par les commentaires de Dorit, elle a ensuite jeté un peu d’ombre à Kemsley, disant qu’elle avait un défilé de mode “dans un entrepôt à Los Angeles … le mien était à la New York Fashion Week.”

Dans l’après-spectacle en ligne, un fan a également demandé à Richards qui, selon elle, “avait le moins apporté au spectacle” au cours de ses 10 saisons à l’antenne.

“Ce serait la saison 4, Carlton”, a-t-elle dit, se référant à Carlton Gebbia. “C’est la saison que j’aime prétendre ne jamais avoir eu lieu. C’est la saison que nous prétendons juste ne pas avoir eu lieu.”

Andy a dit jeter Carlton et Joyce Giraud dans le mix a été un moment propice à l’apprentissage pour eux aussi dans les coulisses.

“Je pense que Carlton et Joyce auraient été formidables par eux-mêmes, mais ils n’avaient pas vraiment de liens avec le groupe et je pense que cela faisait partie de la raison pour laquelle nous avons réalisé que c’était le moment idéal pour apporter Lisa Rinna “, a-t-il expliqué.” Non seulement elle était un si grand personnage, mais elle était déjà connectée à vous tous. “

“Tout [Carlton] a été tellement effrayant “, a ajouté Kyle.” Je suis toujours convaincu qu’elle m’a jeté un sort parce que les abeilles me torturent toujours! “

“Real Housewives of Beverly Hills” est diffusée le mercredi sur Bravo.

