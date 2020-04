Kyle Richards réagit à l’ombre de Garcelle Beauvais dans la WWHL

Nous ne sommes qu’un épisode de la nouvelle saison de “Real Housewives of Beverly Hills,” mais le drame est déjà arrivé.

Même avant le retour de l’émission, elle faisait la une des journaux, comme Denise Richards a cessé de filmer avec les autres femmes à la suite d’un rapport alléguant qu’elle et Brandi Glanville accroché. Bien qu’elle ait nié les gros titres, ils deviendront un scénario majeur dans les semaines à venir … et sa relation avec ses costars n’est guère la seule sur les rochers.

Apparaissant cette semaine à Better Men de Maria Menounos, Kyle Richards a révélé qu’elle non seulement ne restait pas en contact avec Denise, mais aussi une nouvelle venue Garcelle Beauvais, suite à une apparition ombragée sur “Regardez ce qui se passe en direct” pour promouvoir la saison.

“Je suis très proche de Lisa Rinna, Erika, Dorit et Teddi”, a-t-elle révélé lorsqu’on lui a demandé avec qui elle parlait encore. “Je suis très proche de Sutton. En fait, elle ne détient pas de diamant, mais pour moi, c’est une femme au foyer parce qu’elle y est souvent. Quand tout ça s’est passé avec Denise, il y a eu un gros argument qui s’est passé, donc nous avons vraiment n’ont pas parlé. ”

“Puis Garcelle, avec qui je n’ai eu aucun problème toute la saison, elle est allée sur ‘Watch What Happens Live’ et a dit des choses pas gentilles à mon sujet”, a-t-elle poursuivi. “Je suis toujours sceptique quand quelqu’un est gentil avec toi et ensuite va dire autre chose. Si j’ai un problème avec quelqu’un, je le dirais, parce que c’est ce que notre travail est sur le plateau est pour être honnête. Donc, chaque fois que quelqu’un est une façon pour moi et une autre dans une interview, puis “je me sens bien, je sais à quoi je fais face maintenant.” “

Alors qu’elle était invitée sur Andy Cohen ‘s talk-show, Beauvais a déclaré que Richards était le moins accueillant pour elle et semblait également avoir le plus grand ego du peloton. Ajoutant qu’elle n’a pas connu Richards ainsi que les autres femmes, Garcelle a également déclaré que Kyle était le costar avec lequel elle aimerait le moins être en quarantaine.

Lorsqu’on lui a demandé Menounos avec qui elle aimerait le moins se mettre en quarantaine, Kyle a dit Garcelle, à cause de ses commentaires sur la WWHL.

Cela dit, Kyle a également félicité les femmes d’avoir pu surmonter leurs différences et aider celles qui en avaient besoin pendant la pandémie de COVID-19. Richards a déclaré qu’après qu’elle et son mari Mauricio – avec l’aide de leur partenaire commercial Shahida – ont pu acheter 8 000 masques N95 pour les hôpitaux de New York, elle a contacté les Housewives – “tous, même ceux que je n’étais pas ne parle pas “- et leur a demandé s’ils aimeraient travailler avec elle pour faire don de 5 000 autres à des hôpitaux de Los Angeles.

“Immédiatement, ils ont tous répondu:” Oui, oui, oui, bonne idée “, a expliqué Kyle. “Il y a beaucoup de folie qui va se produire cette année et beaucoup de combats et quelque chose comme ça me fait me sentir mieux que nous pouvons au moins nous réunir en tant que casting.”

Bien qu’ils se soient réunis pour une bonne cause, Richards a plaisanté en disant qu’ils “ne parleront probablement pas de la réunion”, soulignant les commentaires faits sur la série qui ont déjà causé des frictions.

“Déjà, avec Dorit, je suis très proche d’elle. Le premier épisode, elle est comme, ‘Est-ce que Kyle pense qu’elle peut juste gifler son nom sur quelque chose et, vous savez, ça va réussir?'”, Se souvient-elle, se référant à Kemsley’s remarques moins que positives sur le défilé de la Fashion Week de New York à Kyle.

“Eh bien, non, je n’ai pas simplement giflé mon nom! Je me dis, pourquoi dirait-elle cela! Elle n’a aucune idée de ce sur quoi je travaillais depuis un an avant l’épisode! Ils ne nous montrent pas prendre des douches et se brosser les dents, mais devinez quoi, nous le faisons “, at-elle poursuivi. “Ça m’a vraiment énervé, comme si je travaillais si dur avec Shahida sur ces vêtements, et pour elle de faire un commentaire comme ça. Vous savez, c’était juste frustrant, et je sais qu’il y en aura beaucoup tout au long de la saison” . “

“Vous devez avoir une peau vraiment épaisse. C’est juste une chose idiote, mais cela peut devenir brutal”, a ajouté Kyle. “Tout ce que je sais, c’est qu’il y a beaucoup de choses que je pourrais dire que je n’ai pas. Si j’ai un problème avec quelqu’un, je le dirai en face. Cela ne me convient pas. Nous sommes amis, pourquoi dirait-elle cela? ”

“Real Housewives of Beverly Hills” est diffusé le jeudi sur Bravo.