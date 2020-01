Kyle Richards trouve le moyen idéal de surmonter sa peur de voler

C’était peut-être le champagne ou peut-être la musique, mais Kyle Richards de The Real Housewives of Beverly Hills a peut-être trouvé du nirvana dans le ciel amical.

Kyle Richards, Teddi Mellencamp, Erika Jayne dans le rôle de «Roxie Hart», Dorit Kemsley, Sutton Stracke et Lisa Rinna posent dans les coulisses de la comédie musicale à succès «Chicago» à Broadway au Ambassador Theatre | Bruce Glikas / WireImage

Richards a récemment partagé qu’elle rentrait chez elle après avoir vu la star d’Erika Girardi dans la comédie musicale de Broadway à Chicago. Trois autres membres de la distribution RHOBH ont accompagné Richards lors de leur voyage en avion privé. Bien qu’elle ait l’air calme et heureuse sur les photos, Richards a partagé à plusieurs reprises qu’elle craignait sérieusement de voler.

Cependant, à son retour, elle rentrait chez elle malade. Quelques instants plus tard, elle a posté une vidéo hilarante où elle se sent certainement bien, allongée sur le dos et appréciant “Toxic” de Britney Spears.

Elle se sent certainement mieux

Les fans étaient là pour la soirée de danse impromptue de Richards depuis son lit d’avion alors qu’elle sourit tout en donnant des coups de pied dans les jambes. «Eh bien, je me sens clairement mieux», a-t-elle écrit avec une vidéo de son passage à «Toxic». Le nouvel acteur Sutton Stracke est assis à côté de Richards, appréciant la musique et riant.

La diplômée de RHOBH, Eileen Davidson, n’a pas pu s’empêcher de commenter la vidéo. «Certaines choses ne changent jamais», a-t-elle fait remarquer. Richards a répondu: «@eileendavidsonofficial haha! Nous parlions de vous dans l’avion en disant que nous aimerions que vous soyez avec nous. »Davidson souhaite qu’elle a également fait le voyage. “@ Kylerichards18, c’est si doux. J’aurais aimé être là pour voir Erika KILL !!!!!! », a-t-elle ajouté.

Voir Richards détendu et être idiot n’est pas perdu pour les fans. Une personne s’est souvenue à quel point Richards paniquerait lorsqu’elle volerait dans le passé. «Pouvons-nous s’il vous plaît rouler les images de quand Kyle aurait une attaque de panique quand il s’agissait de voler. Maintenant, elle est ici en train de rouler des draps sur un lit qui gambade lol », a écrit le fan. Richards a répondu avec un emoji riant / pleurant.

Elle a parcouru un long chemin

Richards admet qu’elle a plus d’anxiété que de voler. Elle a partagé sur Just the Sip d’E! Ses peurs viennent souvent de ne pas être là pour ses enfants. “Et si quelque chose m’arrive et que je ne peux pas m’en occuper? Donc ça voulait dire, et si je tombais malade? Je ne veux pas monter dans un avion », a-t-elle déclaré à l’hôte Justin Sylvester. «Et si monter dans une voiture et que quelqu’un conduisait trop vite? C’est donc tout ce qui m’a mis en danger de ne pas être là pour mes enfants qui m’a fait peur. Et je ne pouvais pas m’en dissuader. ”

En 2016, elle a révélé qu’elle avait travaillé sur sa peur de voler. Elle s’est même assise dans le cockpit d’un avion et a partagé une photo. “J’ai parcouru un long chemin avec ma peur de voler”, a-t-elle écrit avec une photo. L’ancienne amie Lisa Vanderpump a pris un certain crédit pour avoir aidé Richards à trouver plus de confort pour voler aussi. Richards a tweeté sa publication sur Instagram et Vanderpump a répondu, “oui merci à moi!”

Richards a dit à Sylvester qu’elle faisait des blagues lorsqu’elle s’inquiétait. “Je plaisante à ce sujet”, a-t-elle déclaré. «Pour moi, plaisanter sur mon anxiété et en parler avec les gens me fait me sentir mieux. Beaucoup de gens que je connais n’en parlent pas et le gardent pour eux. Et ils iront chez un thérapeute et tout ça. Et personnellement, je trouve que d’en parler me fait me sentir mieux. C’est comme, pas d’offense, mais tout le monde est mon thérapeute maintenant, alors merci! Et ça me fait me sentir mieux. »