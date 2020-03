Kylie Jenner a choisi de ne pas allaiter Stormi

2020-03-05 02:30:05

Kylie Jenner n’a pas allaité sa fille Stormi, selon sa sœur Khloe Kardashian, qui a déclaré avoir demandé à Kylie des recommandations de préparation après avoir eu des problèmes à allaiter sa propre fille.

Kylie Jenner n’a pas allaité sa fille Stormi.

La star de télé-réalité de 22 ans “a choisi” de ne pas allaiter sa fille de deux ans à sa naissance, et a plutôt opté pour le lait maternisé, selon sa sœur aînée Khloe Kardashian.

Khloe a eu du mal à allaiter sa propre fille True, 22 mois, et a révélé qu’elle s’était tournée vers Kylie et leur frère Kim Kardashian West – qui est la mère de North, six, Saint, quatre, Chicago, deux et Psaume, neuf mois – pour des conseils sur les meilleures formules à essayer à la place.

S’exprimant dans une vidéo YouTube à son frère Kourtney Kardashian, la star de ‘Revenge Body’ a déclaré: “J’ai demandé à Kim, et je savais que Kylie n’allait pas allaiter. C’était son choix depuis le début, et elle a trouvé des formules HiPP de Allemagne.”

Khloe, 35 ans, “a lu toutes les critiques” sur la marque avant de l’essayer sur True, et admet que le produit était “génial”.

Kylie n’a pas parlé de sa décision de ne pas allaiter, mais a déclenché des spéculations en avril 2018 quelques mois seulement après la naissance de Stormi lorsqu’elle a publié une photo d’elle-même en train de boire.

Certains fans l’ont critiquée pour avoir consommé de l’alcool car cela peut avoir un impact sur la santé d’un bébé qui allaite, mais d’autres ont souligné que le magnat du kit pour les lèvres – qui a Stormi avec Travis Scott – a peut-être décidé de ne pas allaiter.

Et quand Khloe a annoncé sa décision d’arrêter d’allaiter True – qu’elle a avec son ex-petit ami Tristan Thompson – en juin 2018, elle a également reçu des critiques de la part de “maman shamers”.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a répondu à l’époque: “La honte de maman est réelle! Mais la vérité est que j’ai essayé et essayé et essayé d’allaiter uniquement et cela ne fonctionnait pas pour moi. Je me sens chanceuse que je suis capable d’allaiter, mais avec l’aide de la formule. L’allaitement maternel est quelque chose que je voulais vraiment faire. Je ne suis pas complètement capable.

“Je me suis battu et je me suis battu pour essayer de continuer, mais quand je me suis vraiment arrêté, je ne savais pas quel soulagement c’était pour moi de ne plus stresser ni m’inquiéter. alimentation. (sic) “

Mots clés: Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian West, Kourtney Kardashian

