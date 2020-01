Kylie Jenner a déclaré que cette expérience déchirante était la vraie raison pour laquelle elle avait des lèvres

Kylie Jenner est célèbre pour beaucoup de choses. Née dans l’une des familles les plus célèbres du monde (le clan Kardashian-Jenner), elle a été mise à l’honneur très jeune. En tant que plus jeune de la famille, Kylie Jenner est la plus riche, mais aussi l’une des membres les plus examinées. Les critiques et les fans ont commenté comment l’apparence de Jenner a radicalement changé au fil des ans, certains l’accusant de subir une chirurgie plastique. Il y a quelques années, Jenner s’est ouverte et a admis avoir obtenu des remplisseurs de lèvres. Mais quelle était la vraie raison pour laquelle elle a décidé de se faire opérer?

Kylie Jenner | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Levez-vous et brillez, les adolescents sont les pires

Jenner a admis la raison pour laquelle elle voulait des remplisseurs de lèvres dans son émission Life of Kylie en 2015. Cela a à voir avec deux des thèmes les plus courants à l’adolescence: se sentir mal à l’aise à propos de votre apparence et penser complètement à quelque chose que votre béguin vous a dit.

«J’avais 15 ans et je n’étais pas sûre de mes lèvres», a-t-elle admis. “J’ai des lèvres vraiment petites.” Mais l’idée ne venait pas de ses problèmes d’estime de soi.

“Ce fut l’un de mes premiers baisers, et un gars m’a dit:” Je ne pensais pas que vous seriez un bon baiser parce que vous avez de si petites lèvres “”, a-t-elle expliqué. «J’ai pris ça très fort. Quand un gars que vous aimez dit ça, je ne sais pas, ça m’a vraiment touché. »Jenner a semblé intérioriser le commentaire, et malheureusement, cela a affecté sa façon de se voir.

Kylie Jenner en 2013 | Jennifer Graylock / . pour The Heart Truth

“Je ne me sentais pas désirable ou jolie”, a-t-elle déclaré. Alors qu’elle a trouvé des solutions provisoires, elle a finalement décidé d’aller chercher le remplisseur.

Kylie Jenner a admis que ce n’était pas seulement du maquillage, mais des lèvres

“Je mettrais mes lèvres sur le contour des lèvres pour créer l’illusion de lèvres plus grosses, puis, finalement, je me disais, ce crayon à lèvres ne le fait pas et a fini par faire mes lèvres”, a avoué Jenner.

Apparemment, la confession de Jenner alimentée par l’insécurité a été une source d’inspiration; L’Independent U.K. a signalé que ses aveux ont stimulé l’intérêt pour les lèvres. (Une clinique a signalé une augmentation de 70% sur une période de 24 heures).

Malgré de nombreuses accusations affirmant le contraire, Kylie Jenner a constamment nié avoir subi une véritable chirurgie à des fins esthétiques.

«Je n’ai pas subi de chirurgie plastique. Je n’ai jamais été sous le couteau », a soutenu Jenner en 2015.

Kylie Jenner, vivant à l’ère d’Instagram Face

L’écrivain Jia Tolentino a récemment écrit sur le concept de «Instagram Face» dans le New Yorker. Instagram Face est le «visage unique et cyborgien» que nous voyons plâtré sur Instagram par des influenceurs et des modèles.

“C’est un visage jeune, bien sûr, avec une peau sans pores et des pommettes dodues et hautes… [with] yeux de chat et longs cils caricaturaux; il a un petit nez net et des lèvres pleines et luxuriantes », écrit Tolentino. Qui incarne parfaitement ce visage? Les Kardashian, bien sûr.

La maquilleuse célèbre Colby Smith a décrit la sœur de Jenner, Kim Kardashian West, comme «« patiente zéro »pour Instagram Face.»

Et cela a rendu la chirurgie plastique beaucoup plus populaire. Le chirurgien plasticien Jason Diamond, qui est apparu dans l’émission de téléréalité Dr. 90210, a accepté.

“Je dirais que trente pour cent des gens viennent apporter une photo de Kim, ou de quelqu’un comme Kim”, a déclaré Diamond à Tolentino. “Il y a une poignée de personnes, mais elle est tout en haut de la liste.”

Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian | Dimitrios Kambouris / . pour les affaires de la mode

Le chirurgien esthétique obtient de nombreux nouveaux clients sur la base des témoignages Instagram de célébrités.

“Tout d’un coup, il est de notoriété publique que toutes ces personnes viennent ici”, a déclaré Diamond. “Pour une raison quelconque, Instagram l’a rendu plus acceptable.”

Cependant, vous voulez faire face aux choses étranges que les garçons immatures vous ont dites quand vous aviez 15 ans, nous vous saluons.