Kylie Jenner a pris une photo sans que ses extensions de cheveux et ses fans ne puissent pas la gérer

Une grande partie de l’image de Kylie Jenner est ses cheveux. Ses nombreux choix de cheveux au fil des ans ont été étroitement surveillés. En fait, ses cheveux sont une partie si importante de sa marque qu’elle est même une marque déposée “Kylie Hair”, probablement en préparation du lancement d’une nouvelle ligne de soins capillaires.

Jenner a récemment révélé une coiffure que le public ne voit pas très souvent. Ce n’était pas seulement des cheveux plus longs ou plus courts ou d’une couleur différente; c’était ses propres cheveux. Et à quoi cela ressemble a fait trembler ses fans.

Kylie Jenner | Toni Anne Barson / WireImage

Les «nouveaux» cheveux de Kylie Jenner

Dans une récente publication sur Instagram, Jenner a révélé ses cheveux naturels, sans extensions ni perruques.

Il s’agit de la longueur du menton, et bien que ses cheveux soient un peu mouillés, il est donc difficile de juger du style, il semble qu’elle ait de longues couches en désordre.

Elle éclaircissait ses racines pour se fondre dans les couleurs de cheveux plus claires qu’elle portait récemment. Ce n’est pas la première fois qu’elle montre ses vrais cheveux mais c’est le plus court et le plus léger que ce soit depuis un certain temps.

Alors que certaines personnes aimaient la couleur marron clair – presque blonde – et le style décontracté, d’autres s’inquiétaient de l’état dans lequel elles se trouvent.

Les fans sont inquiets

Lorsque les images des vrais cheveux de Jenner ont frappé Internet, les fans se sont rendus sur Reddit pour discuter de ce qu’ils avaient vu. Le consensus immédiat était qu’il était étrange de la voir sans aucune extension, et ils se sont demandés si certains des Kar / Jenners avaient des cheveux naturels sans améliorations.

Certains pensent que les cheveux de Kendall pourraient être les siens, mais la plupart des membres de la famille ont des extensions ou portent des perruques. Et en voyant les cheveux naturels de Jenner, ils pensaient savoir pourquoi.

“Omg ses cheveux ont l’air frits :(“, a déploré un commentateur. Un autre a accepté, disant à propos de toutes les sœurs, “Il serait si difficile de garder leurs cheveux suffisamment sains pour être portés naturellement. Je suis sûr que tous leurs cheveux sont frits.”

Un expert a convenu que tout ce que les femmes font à leurs cheveux causerait des dommages considérables, les obligeant à garder des extensions pour donner l’apparence de cheveux sains et pleins. “Le coiffeur s’enregistre: le style à chaleur constante (fer plat, outils chauds) et les changements de couleur (décoloration, reflets, etc.) rendent cela difficile … Les cheveux ne poussent que si vous les laissez seuls, mais ils ne peuvent pas / ne feront pas cela.”

Il n’est pas surprenant qu’elle ait beaucoup de dommages aux cheveux

Jenner n’est pas la première star à recourir à de faux cheveux pour couvrir les dommages de ses choix de style. Ariana Grande a admis que sa signature en queue de cheval brillante et haute contient des extensions et qu’elle la porte pour cacher à quel point ses cheveux sont abîmés.

Il est logique que les cheveux de Jenner souffrent de tout ce qu’elle fait, surtout à la lumière de la mémoire de cette fan: «Je me souviens d’un épisode où ils se disaient que Rob devenait chauve (il n’était pas), il est allé à un rendez-vous avec quelqu’un et a dit que toute sa famille avait naturellement des cheveux très fins et portait des extensions… J’ai été en fait surpris. »

Certaines personnes souhaitent que Kylie Jenner embrasse ses cheveux courts

Malgré la façon dont les cheveux de Jenner sont «frits», de nombreux fans pensent qu’elle devrait prendre une pause de toutes les extensions et perruques – pour que ses cheveux récupèrent, mais aussi parce que ses vrais cheveux sont en fait assez mignons.

Un fan a dit: «mais j’aime kee kylie aux cheveux courts !!! elle devrait le posséder plus souvent! ” Un autre a sonné: «D’accord !! Je suis un peu sur les changements de cheveux et les perruques constants, en plus elle a l’air incroyable avec ses cheveux courts. “

Malheureusement pour la santé des cheveux de Jenner, décontracté et facile n’est pas son style. Que ses fans soient d’accord ou non, elle aime les looks extrêmes. Il ne semble pas probable qu’elle choisisse ses cheveux naturels de si tôt.