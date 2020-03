Kylie Jenner a un orteil court court

2020-03-04 01:30:04

Kylie Jenner a été forcée de défendre son orteil après que les fans aient remarqué que l’un d’entre eux était plus court que les autres.

L’orteil moyen de Kylie Jenner est plus court que les autres.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a été forcée de défendre ses “pieds de cul mignons” après que les fans aient remarqué que l’un de ses métatarsiens semblait déplacé lorsqu’elle a posté une photo d’elle-même en bikini avec sa sœur Kendall Jenner sur Instagram.

Reprenant ses histoires, la star de la télé-réalité de 22 ans a déclaré dans une vidéo alors qu’elle zoomait sur ses pieds parfaitement polis: “Donc tout le monde veut venir pour mes putains d’orteils. Au fait, j’ai de jolis pieds de cul .

“Alors j’ai cassé cet orteil du milieu au collège. Il n’y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour un orteil cassé, alors j’ai juste dû le laisser guérir comme il voulait guérir.”

“Alors quand je plie ça [left foot] ils sont tous normaux et comme en place. Concentrez-vous sur l’orteil moyen. Et quand je plie ça [right foot] up, ce petit gars est comme à sa place. ”

Pendant ce temps, ce n’est pas seulement l’orteil de Kylie qui est le sujet brûlant de la conversation en ce moment, car son statut relationnel est également très discuté.

La fondatrice de Kylie Cosmetics a suscité des spéculations selon lesquelles elle et Travis Scott, avec qui elle a une fille Stormi de deux ans, sont de retour ensemble après avoir posté quelques vieilles photos d’elle et de son ancienne flamme lors des quarts de finale de la conférence ouest du Houston Rocket en 2017 sur elle des sites sociaux.

Cependant, la paire n’a pas encore mis d’étiquette sur leur relation et aime juste passer du temps ensemble pour le moment.

Un initié a récemment déclaré: “Tout le monde autour de Kylie et Travis se mobilise pour ces deux-là. Ils coparentent et traînent de plus en plus, travaillent à se remettre ensemble … Kylie et Travis coparent très bien ensemble et leurs proches espèrent qu’ils officiellement se remettre ensemble, mais Kylie et Travis font leur truc et essaient de garder leur statut actuel de relation discrète et pour eux-mêmes pour le moment. “

